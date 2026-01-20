Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 січня, 18:36 • 20127 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 44204 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 37104 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 38509 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 33944 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 41060 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 20115 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 51461 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 48757 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19116 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Не дозволимо нікому нас перехитрити": Туск - про участь Польщі у "Раді миру" Трампа19 січня, 21:40 • 4830 перегляди
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 19883 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 18529 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 14933 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 14362 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 594 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 41060 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 51461 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 48757 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 65188 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Віталій Кличко
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Об'єднані Арабські Емірати
Європа
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 21905 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 37367 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 31592 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 36445 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 48493 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Дональд Трамп опублікував скріншоти текстових повідомлень від Еммануеля Макрона та Марка Рютте у соцмережі Truth Social. Президент Франції пропонує зустріч G7 у Парижі та висловлює нерозуміння щодо Гренландії. Макрон також запропонував запросити до участі українців, данців, сирійців та росіян.

Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте

Президент США Дональд Трамп оприлюднив скріншоти текстових повідомлень і сказав, що це повідомлення від президента Франції Еммануеля Макрона та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

У повідомленні президент Франції Еммануель Макрон сказав президенту США Дональду Трампу, що він може організувати зустріч G7 у Парижі в четвер вдень і що він не розуміє, що Трамп "робить щодо Гренландії".

Згідно з повідомленням, Макрон сказав президенту США, що може запросити українців, данців, сирійців і росіян взяти участь на полях зустрічі, а також запросив Трампа повечеряти з ним у Парижі в четвер.

Як зазначає Sky News, очевидно, повідомлення було в додатку для обміну повідомленнями Signal.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в оточенні Макрона, "текстове повідомлення, яким поділився Трамп, є справжнім". Відповіді Трампа, якщо такі були, не були частиною скріншота, який він опублікував.

Згодом Трамп також опублікував ще один скріншот текстового повідомлення і сказав, що це він Генсека НАТО Марка Рютте наступного змісту: "Пане президенте, дорогий Дональд, те, чого ви сьогодні досягли в Сирії, є неймовірним. Я використаю свої залучення зі ЗМІ в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі та в Україні. Я відданий справі пошуку шляху вперед щодо Гренландії. Не можу дочекатися зустрічі з вами. Ваш, Марк".

Перед цим Трамп заявив, що мав "дуже добру телефонну розмову" з Рютте щодо Гренландії та погодився на зустріч з "різними сторонами" в Давосі, де проходить ВЕФ.

"Як я вже всім дуже чітко заявив, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки, - написав він у дописі у Truth Social. - Шляху назад не буде".

Далі Трамп сказав, що Сполучені Штати є "найпотужнішою країною" у світі "безумовно".

"Значною мірою це пов’язано з відновленням наших збройних сил під час мого першого терміну, яке продовжується ще прискореними темпами", – додав він.

Лідери ЄС мають намір зібратися в четвер увечері в Брюсселі на екстрений саміт після погроз Трампа ввести нові мита для кількох країн ЄС через його вимогу придбати Гренландію.

Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію20.01.26, 08:58 • 842 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Signal
Truth Social
Ґренландія
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Сирія
Брюссель
Данія
Париж
Франція
Україна