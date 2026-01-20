Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте

Президент США Дональд Трамп оприлюднив скріншоти текстових повідомлень і сказав, що це повідомлення від президента Франції Еммануеля Макрона та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

У повідомленні президент Франції Еммануель Макрон сказав президенту США Дональду Трампу, що він може організувати зустріч G7 у Парижі в четвер вдень і що він не розуміє, що Трамп "робить щодо Гренландії".

Згідно з повідомленням, Макрон сказав президенту США, що може запросити українців, данців, сирійців і росіян взяти участь на полях зустрічі, а також запросив Трампа повечеряти з ним у Парижі в четвер.

Як зазначає Sky News, очевидно, повідомлення було в додатку для обміну повідомленнями Signal.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерело в оточенні Макрона, "текстове повідомлення, яким поділився Трамп, є справжнім". Відповіді Трампа, якщо такі були, не були частиною скріншота, який він опублікував.

Згодом Трамп також опублікував ще один скріншот текстового повідомлення і сказав, що це він Генсека НАТО Марка Рютте наступного змісту: "Пане президенте, дорогий Дональд, те, чого ви сьогодні досягли в Сирії, є неймовірним. Я використаю свої залучення зі ЗМІ в Давосі, щоб висвітлити вашу роботу там, у Газі та в Україні. Я відданий справі пошуку шляху вперед щодо Гренландії. Не можу дочекатися зустрічі з вами. Ваш, Марк".

Перед цим Трамп заявив, що мав "дуже добру телефонну розмову" з Рютте щодо Гренландії та погодився на зустріч з "різними сторонами" в Давосі, де проходить ВЕФ.

"Як я вже всім дуже чітко заявив, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки, - написав він у дописі у Truth Social. - Шляху назад не буде".

Далі Трамп сказав, що Сполучені Штати є "найпотужнішою країною" у світі "безумовно".

"Значною мірою це пов’язано з відновленням наших збройних сил під час мого першого терміну, яке продовжується ще прискореними темпами", – додав він.

Лідери ЄС мають намір зібратися в четвер увечері в Брюсселі на екстрений саміт після погроз Трампа ввести нові мита для кількох країн ЄС через його вимогу придбати Гренландію.

Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію