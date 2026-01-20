$43.180.08
Трамп не приїде до Парижа на саміт G7, Макрон залишає Давос до його прибуття - ЗМІ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент США Дональд Трамп не планує відвідувати Париж для участі в екстреному саміті G7, запропонованому Макроном. Макрон також не продовжить своє перебування в Давосі до прибуття Трампа.

Трамп не приїде до Парижа на саміт G7, Макрон залишає Давос до його прибуття - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп не планує цього тижня відвідувати Париж для участі в екстреному саміті G7, який запропонував його французький колега Еммануель Макрон. Про це повідомив представник Білого дому, передає CNN, пише УНН.

Деталі

"Наразі президент Трамп не має планів поїздки до Парижа", — зазначив чиновник.

Макрон висунув цю пропозицію в текстовому повідомленні Трампу, яке американський президент згодом оприлюднив у соціальних мережах.

"Я можу організувати зустріч G7 після Давосу в Парижі у четвер вдень. Можу запросити українців, данців, сирійців і росіян у межах заходу", — написав Макрон.

У тому ж повідомленні французький президент також запропонував організувати вечерю перед поверненням Трампа до Вашингтона.

Наразі Франція головує в "Групі семи". Саміт лідерів G7 запланований на червень у французькому місті Евіан-ле-Бен.

Макрон розкритикував "владу найсильнішого" та "імперські амбіції" у завуальованій критиці США20.01.26, 18:13 • 1450 переглядiв

Водночас як повідомляє Reuters Макрон підтвердив, що не планує продовжувати своє перебування в Давосі до середи — дня, коли туди прибуває Трамп.

"Мені не потрібно змінювати свій графік", — сказав він, додавши, що його від’їзд увечері був запланований заздалегідь.

Французькі посадовці вже давно захищають зусилля Макрона щодо прямого діалогу з Трампом, зазначаючи, що лідери часто спілкуються імпровізовано — телефонують та обмінюються повідомленнями поза офіційними дипломатичними каналами.

Близькі до Макрона люди вважають, що Трамп виокремлює його через послідовну позицію на захист демократичних принципів.

"Очолюючи опір, Франція стає мішенню", — заявив агентству Reuters депутат із табору Макрона П’єр-Александр Ланглад.

Трамп злив текстові повідомлення від Макрона та Рютте20.01.26, 09:19 • 5890 переглядiв

Ольга Розгон

