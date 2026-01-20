Renault совместно с Turgis Gaillard будет производить дроны для нужд Украины
Автопроизводитель Renault и оборонная группа Turgis Gaillard будут производить беспилотные летательные аппараты для Украины. Проект реализуется по инициативе Министерства обороны Франции, сборка дронов будет проходить на двух заводах Renault.
Французский автопроизводитель Renault объединит усилия с оборонной группой Turgis Gaillard для производства беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для Украины. Проект реализуется по инициативе и под руководством Министерства обороны Франции с целью поддержки Киева. Об этом сообщает FT, пишет УНН.
Согласно достигнутым договоренностям, сборка беспилотников будет происходить на двух заводах компании Renault. Директор Renault Фабрис Камболив подтвердил участие в проекте, отметив, что государство обратилось к концерну из-за его промышленной экспертизы. В настоящее время стороны не разглашают стоимость контракта, точное количество единиц техники, а также их назначение – будут ли дроны разведывательными или ударными.
Подготовка к производству началась после июньского запроса французского правительства к промышленным предприятиям о создании новых линий выпуска БПЛА. Беспилотные системы являются ключевым элементом оборонной стратегии Украины для отражения агрессии и ударов по инфраструктурным объектам.
Компания Renault уже имеет исторический опыт производства военной техники, в частности танков, которые использовались во время мировых войн. Партнер проекта – группа Turgis Gaillard – специализируется на оборонных решениях и является разработчиком 20-метрового дрона AAROK, способного транспортировать почти три тонны полезной нагрузки.
Эта инициатива разворачивается на фоне экономических изменений в Европе: оборонный сектор демонстрирует стремительный рост заказов, тогда как автомобильная отрасль сталкивается с трудностями из-за конкуренции на рынке электромобилей.
