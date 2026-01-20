Renault совместно с Turgis Gaillard будет производить дроны для нужд Украины

Французский автопроизводитель Renault объединит усилия с оборонной группой Turgis Gaillard для производства беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для Украины. Проект реализуется по инициативе и под руководством Министерства обороны Франции с целью поддержки Киева. Об этом сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Согласно достигнутым договоренностям, сборка беспилотников будет происходить на двух заводах компании Renault. Директор Renault Фабрис Камболив подтвердил участие в проекте, отметив, что государство обратилось к концерну из-за его промышленной экспертизы. В настоящее время стороны не разглашают стоимость контракта, точное количество единиц техники, а также их назначение – будут ли дроны разведывательными или ударными.

Подготовка к производству началась после июньского запроса французского правительства к промышленным предприятиям о создании новых линий выпуска БПЛА. Беспилотные системы являются ключевым элементом оборонной стратегии Украины для отражения агрессии и ударов по инфраструктурным объектам.

Компания Renault уже имеет исторический опыт производства военной техники, в частности танков, которые использовались во время мировых войн. Партнер проекта – группа Turgis Gaillard – специализируется на оборонных решениях и является разработчиком 20-метрового дрона AAROK, способного транспортировать почти три тонны полезной нагрузки.

Эта инициатива разворачивается на фоне экономических изменений в Европе: оборонный сектор демонстрирует стремительный рост заказов, тогда как автомобильная отрасль сталкивается с трудностями из-за конкуренции на рынке электромобилей.

