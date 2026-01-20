$43.180.08
15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Renault совместно с Turgis Gaillard будет производить дроны для нужд Украины

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Автопроизводитель Renault и оборонная группа Turgis Gaillard будут производить беспилотные летательные аппараты для Украины. Проект реализуется по инициативе Министерства обороны Франции, сборка дронов будет проходить на двух заводах Renault.

Renault совместно с Turgis Gaillard будет производить дроны для нужд Украины

Французский автопроизводитель Renault объединит усилия с оборонной группой Turgis Gaillard для производства беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для Украины. Проект реализуется по инициативе и под руководством Министерства обороны Франции с целью поддержки Киева. Об этом сообщает FT, пишет УНН.

Детали

Согласно достигнутым договоренностям, сборка беспилотников будет происходить на двух заводах компании Renault. Директор Renault Фабрис Камболив подтвердил участие в проекте, отметив, что государство обратилось к концерну из-за его промышленной экспертизы. В настоящее время стороны не разглашают стоимость контракта, точное количество единиц техники, а также их назначение – будут ли дроны разведывательными или ударными.

Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 миллиардов евро20.01.26, 18:54 • 1750 просмотров

Подготовка к производству началась после июньского запроса французского правительства к промышленным предприятиям о создании новых линий выпуска БПЛА. Беспилотные системы являются ключевым элементом оборонной стратегии Украины для отражения агрессии и ударов по инфраструктурным объектам.

Компания Renault уже имеет исторический опыт производства военной техники, в частности танков, которые использовались во время мировых войн. Партнер проекта – группа Turgis Gaillard – специализируется на оборонных решениях и является разработчиком 20-метрового дрона AAROK, способного транспортировать почти три тонны полезной нагрузки.

Эта инициатива разворачивается на фоне экономических изменений в Европе: оборонный сектор демонстрирует стремительный рост заказов, тогда как автомобильная отрасль сталкивается с трудностями из-за конкуренции на рынке электромобилей. 

Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет €90 млрд кредита ЕС для Украины - Politico13.01.26, 16:32 • 8689 просмотров

Степан Гафтко

