15:45 • 11534 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 13859 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 24023 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 18570 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 25898 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 23862 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 23976 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21524 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17967 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37985 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Renault спільно з Turgis Gaillard виготовлятиме дрони для потреб України

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Автовиробник Renault та оборонна група Turgis Gaillard вироблятимуть безпілотні літальні апарати для України. Проєкт реалізується за ініціативи Міністерства оборони Франції, збірка дронів відбуватиметься на двох заводах Renault.

Renault спільно з Turgis Gaillard виготовлятиме дрони для потреб України

Французький автовиробник Renault об'єднає зусилля з оборонною групою Turgis Gaillard для виробництва безпілотних літальних апаратів, призначених для України. Проєкт реалізується за ініціативи та під керівництвом Міністерства оборони Франції з метою підтримки Києва. Про це повідомляє FT, пише УНН.

Деталі

Згідно з досягнутими домовленостями, збірка безпілотників відбуватиметься на двох заводах компанії Renault. Директор Renault Фабріс Камболів підтвердив участь у проєкті, зазначивши, що держава звернулася до концерну через його промислову експертизу. Наразі сторони не розголошують вартість контракту, точну кількість одиниць техніки, а також їхнє призначення – будуть дрони розвідувальними чи ударними.

Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 мільярдів євро20.01.26, 18:54 • 1618 переглядiв

Підготовка до виробництва розпочалася після червневого запиту французького уряду до промислових підприємств щодо створення нових ліній випуску БпЛА. Безпілотні системи є ключовим елементом оборонної стратегії України для відбиття агресії та ударів по інфраструктурних об'єктах.

Компанія Renault вже має історичний досвід виробництва військової техніки, зокрема танків, які використовувалися під час світових воєн. Партнер проєкту – група Turgis Gaillard – спеціалізується на оборонних рішеннях і є розробником 20-метрового дрона AAROK, здатного транспортувати майже три тонни корисного навантаження.

Ця ініціатива розгортається на тлі економічних змін у Європі: оборонний сектор демонструє стрімке зростання замовлень, тоді як автомобільна галузь стикається з труднощами через конкуренцію на ринку електромобілів. 

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 8687 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Франція
Україна
Київ