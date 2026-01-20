Renault спільно з Turgis Gaillard виготовлятиме дрони для потреб України

Французький автовиробник Renault об'єднає зусилля з оборонною групою Turgis Gaillard для виробництва безпілотних літальних апаратів, призначених для України. Проєкт реалізується за ініціативи та під керівництвом Міністерства оборони Франції з метою підтримки Києва. Про це повідомляє FT, пише УНН.

Деталі

Згідно з досягнутими домовленостями, збірка безпілотників відбуватиметься на двох заводах компанії Renault. Директор Renault Фабріс Камболів підтвердив участь у проєкті, зазначивши, що держава звернулася до концерну через його промислову експертизу. Наразі сторони не розголошують вартість контракту, точну кількість одиниць техніки, а також їхнє призначення – будуть дрони розвідувальними чи ударними.

Підготовка до виробництва розпочалася після червневого запиту французького уряду до промислових підприємств щодо створення нових ліній випуску БпЛА. Безпілотні системи є ключовим елементом оборонної стратегії України для відбиття агресії та ударів по інфраструктурних об'єктах.

Компанія Renault вже має історичний досвід виробництва військової техніки, зокрема танків, які використовувалися під час світових воєн. Партнер проєкту – група Turgis Gaillard – спеціалізується на оборонних рішеннях і є розробником 20-метрового дрона AAROK, здатного транспортувати майже три тонни корисного навантаження.

Ця ініціатива розгортається на тлі економічних змін у Європі: оборонний сектор демонструє стрімке зростання замовлень, тоді як автомобільна галузь стикається з труднощами через конкуренцію на ринку електромобілів.

