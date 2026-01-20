Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 миллиардов евро

Депутаты Европарламента после решения применить так называемую "процедуру срочности" проголосуют за предложение о предоставлении Украине кредита поддержки объемом 90 миллиардов евро на следующем пленарном заседании, сообщили в евроинституции во вторник, пишет УНН.

Детали

Во вторник Европарламент поднятием рук поддержал просьбу ускорить законодательные процессы по финансовому пакету ЕС для поддержки Украины. Предложение предусматривает предоставление Украине кредита поддержки ЕС в 90 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться так называемым "резервом" бюджета ЕС. Этот новый инструмент, если он будет принят, будет оказывать военную помощь и общую бюджетную поддержку правительству в Киеве, а также поддерживать оборонную промышленность Украины и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу (European Defence Industrial Base).

Параллельно депутаты Европарламента также решили ускорить работу над сопутствующим предложением о внесении изменений в механизм Ukraine Facility и над решением Совета ЕС применить процедуру "усиленного сотрудничества", чтобы позволить 24 государствам-членам (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) предоставить Украине вышеупомянутый кредит.

"Последнее предложение будет вынесено на окончательное голосование депутатами Европарламента в среду, 21 января", - говорится в сообщении.

После начала работы Европарламента, как отмечается, кредит должен быть согласован между депутатами Европарламента и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

