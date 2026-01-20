$43.180.08
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37 • 10317 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 18920 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 15562 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 23412 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 22721 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 22909 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21219 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17738 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 37522 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Депутаты Европарламента проголосуют за предоставление Украине кредита поддержки объемом 90 миллиардов евро на следующем пленарном заседании. Этот инструмент будет оказывать военную и бюджетную поддержку, а также поддерживать оборонную промышленность Украины.

Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 миллиардов евро

Депутаты Европарламента после решения применить так называемую "процедуру срочности" проголосуют за предложение о предоставлении Украине кредита поддержки объемом 90 миллиардов евро на следующем пленарном заседании, сообщили в евроинституции во вторник, пишет УНН.

Детали

Во вторник Европарламент поднятием рук поддержал просьбу ускорить законодательные процессы по финансовому пакету ЕС для поддержки Украины. Предложение предусматривает предоставление Украине кредита поддержки ЕС в 90 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться так называемым "резервом" бюджета ЕС. Этот новый инструмент, если он будет принят, будет оказывать военную помощь и общую бюджетную поддержку правительству в Киеве, а также поддерживать оборонную промышленность Украины и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу (European Defence Industrial Base).

Параллельно депутаты Европарламента также решили ускорить работу над сопутствующим предложением о внесении изменений в механизм Ukraine Facility и над решением Совета ЕС применить процедуру "усиленного сотрудничества", чтобы позволить 24 государствам-членам (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) предоставить Украине вышеупомянутый кредит.

"Последнее предложение будет вынесено на окончательное голосование депутатами Европарламента в среду, 21 января", - говорится в сообщении.

После начала работы Европарламента, как отмечается, кредит должен быть согласован между депутатами Европарламента и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

Юлия Шрамко

