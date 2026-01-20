Дональд Трамп предложил "Совет мира" как потенциальную замену "неэффективной" ООН

Президент США Дональд Трамп предположил, что предложенный им "Совет мира" может заменить "неэффективную" Организацию Объединенных Наций. Выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, он в то же время утверждал, что многолетняя международная структура все еще может быть полезной для его миротворческих усилий. Об этом пишет УНН.

Детали

ООН просто не очень помогла. Я большой поклонник потенциала ООН, но она никогда не оправдывала свой потенциал. Вы должны позволить ООН продолжать свою деятельность, потому что потенциал очень велик – заявил Трамп перед отъездом на Всемирный экономический форум в Давосе.

Дипломатическая инициатива и сопротивление союзников

Трамп объяснил, что хотел бы, чтобы "нам не нужен был совет мира", но добавил: "Со всеми войнами, которые я урегулировал, Организация Объединенных Наций никогда не помогала мне ни в одной войне".

Эта инициатива, являющаяся ключевым элементом его плана из 20 пунктов по установлению мира в Газе, вызывает значительное сопротивление со стороны лидеров стран "Большой семерки". Несмотря на надежды Трампа провести церемонию подписания устава совета уже в этот четверг в Швейцарии, реализация плана остается под вопросом. Некоторые ключевые союзники откровенно отказались от участия, что вызвало резкую реакцию президента.

Споры вокруг состава и полномочий

Обеспокоенность вызывает и состав будущего совета. Трамп подтвердил, что пригласил в него лидера россии владимира путина, хотя США сейчас пытаются выступать посредником в прекращении войны в Украине. Многие страны опасаются, что мандат совета выйдет далеко за пределы восстановления Газы, создав конкурирующую структуру для ООН.

Представитель ООН Фархан Хак подчеркнул, что Совет Безопасности уполномочил новую структуру работать только в отношении Газы.

Нам нужно будет детально рассмотреть, кем станет Совет мира после его фактического создания, чтобы знать, какие у нас будут с ним отношения – отметил он.

Даже традиционные союзники выражают скепсис. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал план, заявив, что детали работы совета не были согласованы с его страной.

