Дональд Трамп предложил "Совет мира" как потенциальную замену "неэффективной" ООН

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 2282 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 5114 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 10520 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 21082 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 19699 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 31966 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21703 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27559 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24956 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24960 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 11253 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 13852 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 15085 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 6092 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 5478 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 5632 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 21082 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 31966 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 33476 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 45720 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 4326 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 5528 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 6204 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 15167 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 13932 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Золото

Дональд Трамп предложил "Совет мира" как потенциальную замену "неэффективной" ООН

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дональд Трамп предложил создать "Совет мира" для замены "неэффективной" ООН, пригласив в него Путина. Эта инициатива вызывает сопротивление союзников и споры относительно ее полномочий.

Дональд Трамп предложил "Совет мира" как потенциальную замену "неэффективной" ООН

Президент США Дональд Трамп предположил, что предложенный им "Совет мира" может заменить "неэффективную" Организацию Объединенных Наций. Выступая перед журналистами в Белом доме во вторник, он в то же время утверждал, что многолетняя международная структура все еще может быть полезной для его миротворческих усилий. Об этом пишет УНН.

Детали

ООН просто не очень помогла. Я большой поклонник потенциала ООН, но она никогда не оправдывала свой потенциал. Вы должны позволить ООН продолжать свою деятельность, потому что потенциал очень велик

– заявил Трамп перед отъездом на Всемирный экономический форум в Давосе.

Дипломатическая инициатива и сопротивление союзников

Трамп объяснил, что хотел бы, чтобы "нам не нужен был совет мира", но добавил: "Со всеми войнами, которые я урегулировал, Организация Объединенных Наций никогда не помогала мне ни в одной войне".

Украину пригласили в Совет мира Трампа: Зеленский ответил, возможно ли сотрудничество с РФ и Беларусью20.01.26, 13:25 • 2698 просмотров

Эта инициатива, являющаяся ключевым элементом его плана из 20 пунктов по установлению мира в Газе, вызывает значительное сопротивление со стороны лидеров стран "Большой семерки". Несмотря на надежды Трампа провести церемонию подписания устава совета уже в этот четверг в Швейцарии, реализация плана остается под вопросом. Некоторые ключевые союзники откровенно отказались от участия, что вызвало резкую реакцию президента.

Споры вокруг состава и полномочий

Обеспокоенность вызывает и состав будущего совета. Трамп подтвердил, что пригласил в него лидера россии владимира путина, хотя США сейчас пытаются выступать посредником в прекращении войны в Украине. Многие страны опасаются, что мандат совета выйдет далеко за пределы восстановления Газы, создав конкурирующую структуру для ООН.

Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира"19.01.26, 20:06 • 3418 просмотров

Представитель ООН Фархан Хак подчеркнул, что Совет Безопасности уполномочил новую структуру работать только в отношении Газы.

Нам нужно будет детально рассмотреть, кем станет Совет мира после его фактического создания, чтобы знать, какие у нас будут с ним отношения

– отметил он.

Даже традиционные союзники выражают скепсис. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал план, заявив, что детали работы совета не были согласованы с его страной.

Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19.01.26, 22:48 • 23457 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Гренландия
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Давос
Организация Объединенных Наций
Швейцария
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина