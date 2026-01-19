$43.180.08
18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
УНН Lite
19 января, 08:40
19 января, 07:47
18 января, 03:14
17 января, 07:26
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Дональд Трамп пригласил ряд стран мира в свой «Совет мира для Газы» для реализации плана из 20 пунктов. Церемония подписания документов запланирована на этот четверг в Давосе.

Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп направил приглашения лидерам ряда государств мира с предложением присоединиться к его "Совету мира для Газы". Основной целью создания новой структуры является реализация плана из 20 пунктов, направленного на обеспечение устойчивого мира и восстановление палестинского анклава. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп планирует провести официальную церемонию подписания документов уже в этот четверг в Давосе. Несмотря на сжатые сроки, некоторые из приглашенных сторон призывают пересмотреть условия функционирования комиссии, которые были изложены в проекте устава.

Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира"19.01.26, 20:06 • 1918 просмотров

Состав приглашенных участников

По данным источников, осведомленных с вопросом, и на основе публичной информации, список приглашенных стран и организаций включает представителей всех континентов. В частности, в перечень вошли:

  • Украина, Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия.
    • Страны Ближнего Востока: Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн и Оман.
      • Представители Азии и Океании: Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам и Таиланд.
        • Страны Америки: Канада, Бразилия, Аргентина и Парагвай.
          • Также в списке фигурируют Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция и Европейская комиссия.

            В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе19.01.26, 12:50 • 3048 просмотров

            Отмечается, что этот перечень не является исчерпывающим, а не все указанные страны официально подтвердили получение приглашения или свою готовность к участию. Ранее сообщалось, что условия членства предусматривают значительные финансовые взносы, что вызвало колебания среди части европейских лидеров.

            Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов18.01.26, 01:55 • 11945 просмотров

            Степан Гафтко

