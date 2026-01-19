Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп направил приглашения лидерам ряда государств мира с предложением присоединиться к его "Совету мира для Газы". Основной целью создания новой структуры является реализация плана из 20 пунктов, направленного на обеспечение устойчивого мира и восстановление палестинского анклава. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп планирует провести официальную церемонию подписания документов уже в этот четверг в Давосе. Несмотря на сжатые сроки, некоторые из приглашенных сторон призывают пересмотреть условия функционирования комиссии, которые были изложены в проекте устава.

Состав приглашенных участников

По данным источников, осведомленных с вопросом, и на основе публичной информации, список приглашенных стран и организаций включает представителей всех континентов. В частности, в перечень вошли:

Украина, Польша, Великобритания, Германия, Франция и Италия.

Страны Ближнего Востока: Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн и Оман.

Представители Азии и Океании: Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Вьетнам и Таиланд.

Страны Америки: Канада, Бразилия, Аргентина и Парагвай.

Также в списке фигурируют Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция и Европейская комиссия.

Отмечается, что этот перечень не является исчерпывающим, а не все указанные страны официально подтвердили получение приглашения или свою готовность к участию. Ранее сообщалось, что условия членства предусматривают значительные финансовые взносы, что вызвало колебания среди части европейских лидеров.

