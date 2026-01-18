Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов

Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект новой международной организации под названием "Совет мира", которая должна стать альтернативой ООН. Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны, желающие получить постоянное место в Совете без необходимости переизбрания каждые три года, должны внести единовременный платеж в размере 1 миллиарда долларов. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно документу, Дональд Трамп станет первым председателем Совета и будет иметь исключительное право вето на любые решения, даже если они приняты большинством голосов. Стандартное членство в организации ограничено тремя годами с возможностью продления председателем.

Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы

Страны, которые внесут 1 млрд долларов наличными в течение первого года, освобождаются от ограничения срока членства. Целью организации задекларировано содействие стабильности и восстановлению управления в зонах конфликтов, в частности в Секторе Газа.

Кто уже подтвердил участие

Трамп уже направил письма-приглашения ряду мировых лидеров. Свое участие подтвердили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Канады Марк Карни. Также рассматривается привлечение лидеров Египта, Турции и ОАЭ.

Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел

Однако инициатива вызвала острую критику. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что детали деятельности Совета не были согласованы с израильской стороной. Дипломаты в кулуарах ООН называют проект "мини-ООН под руководством Трампа", указывая на риск подрыва существующего мирового порядка. Организация официально начнет работу, как только три государства-члена подпишут ее Хартию. Сейчас администрация Белого дома воздерживается от официальных комментариев относительно финансовых условий вступления в Совет.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа