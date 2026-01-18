Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 13704 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 23383 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 21217 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 32668 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 42759 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36800 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53596 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28836 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44279 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36266 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 7164 просмотра
россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17 января, 14:47 • 5658 просмотра
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 4966 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 8702 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 5568 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22185 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53594 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30683 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62336 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92429 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Египет
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20019 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17846 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16122 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15658 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27235 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка

Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Администрация Трампа разрабатывает проект "Совета мира" как альтернативу ООН. Страны могут получить постоянное членство за единовременный платеж в 1 миллиард долларов.

Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов

Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект новой международной организации под названием "Совет мира", которая должна стать альтернативой ООН. Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны, желающие получить постоянное место в Совете без необходимости переизбрания каждые три года, должны внести единовременный платеж в размере 1 миллиарда долларов. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно документу, Дональд Трамп станет первым председателем Совета и будет иметь исключительное право вето на любые решения, даже если они приняты большинством голосов. Стандартное членство в организации ограничено тремя годами с возможностью продления председателем.

Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы17.01.26, 00:29 • 10434 просмотра

Страны, которые внесут 1 млрд долларов наличными в течение первого года, освобождаются от ограничения срока членства. Целью организации задекларировано содействие стабильности и восстановлению управления в зонах конфликтов, в частности в Секторе Газа.

Кто уже подтвердил участие

Трамп уже направил письма-приглашения ряду мировых лидеров. Свое участие подтвердили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Канады Марк Карни. Также рассматривается привлечение лидеров Египта, Турции и ОАЭ.

Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел17.01.26, 02:33 • 4128 просмотров

Однако инициатива вызвала острую критику. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что детали деятельности Совета не были согласованы с израильской стороной. Дипломаты в кулуарах ООН называют проект "мини-ООН под руководством Трампа", указывая на риск подрыва существующего мирового порядка. Организация официально начнет работу, как только три государства-члена подпишут ее Хартию. Сейчас администрация Белого дома воздерживается от официальных комментариев относительно финансовых условий вступления в Совет. 

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 1778 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марк Карни
Белый дом
Bloomberg L.P.
Хавьер Милей
Аргентина
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Канада
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Египет
Сектор Газа