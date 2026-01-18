$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Адміністрація Трампа розробляє проєкт "Ради миру" як альтернативу ООН. Країни можуть отримати постійне членство за одноразовий платіж у 1 мільярд доларів.

Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів

Адміністрація Дональда Трампа розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, Дональд Трамп стане першим головою Ради та матиме виключне право вето на будь-які рішення, навіть якщо вони прийняті більшістю голосів. Стандартне членство в організації обмежене трьома роками з можливістю продовження головою.

Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази17.01.26, 00:29 • 10432 перегляди

Країни, які внесуть 1 млрд доларів готівкою протягом першого року, звільняються від обмеження терміну членства. Метою організації задекларовано сприяння стабільності та відновлення управління в зонах конфліктів, зокрема в Секторі Гази.

Хто вже підтвердив участь

Трамп уже надіслав листи–запрошення низці світових лідерів. Свою участь підтвердили президент Аргентини Хав’єр Мілеї та прем'єр–міністр Канади Марк Карні. Також розглядається залучення лідерів Єгипту, Туреччини та ОАЕ.

Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов17.01.26, 02:33 • 4128 переглядiв

Проте ініціатива викликала гостру критику. Прем'єр–міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив занепокоєння тим, що деталі діяльності Ради не були узгоджені з ізраїльською стороною. Дипломати в кулуарах ООН називають проєкт "міні-ООН під керівництвом Трампа", вказуючи на ризик підриву існуючого світового порядку. Організація офіційно розпочне роботу, щойно три держави-члени підпишуть її Хартію. Наразі адміністрація Білого дому утримується від офіційних коментарів щодо фінансових умов вступу до Ради. 

Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17.01.26, 23:44 • 1770 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Білий дім
Bloomberg
Хав'єр Мілей
Аргентина
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Канада
Беньямін Нетаньягу
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Єгипет
Сектор Газа