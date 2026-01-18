Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів

Адміністрація Дональда Трампа розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, Дональд Трамп стане першим головою Ради та матиме виключне право вето на будь-які рішення, навіть якщо вони прийняті більшістю голосів. Стандартне членство в організації обмежене трьома роками з можливістю продовження головою.

Країни, які внесуть 1 млрд доларів готівкою протягом першого року, звільняються від обмеження терміну членства. Метою організації задекларовано сприяння стабільності та відновлення управління в зонах конфліктів, зокрема в Секторі Гази.

Хто вже підтвердив участь

Трамп уже надіслав листи–запрошення низці світових лідерів. Свою участь підтвердили президент Аргентини Хав’єр Мілеї та прем'єр–міністр Канади Марк Карні. Також розглядається залучення лідерів Єгипту, Туреччини та ОАЕ.

Проте ініціатива викликала гостру критику. Прем'єр–міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив занепокоєння тим, що деталі діяльності Ради не були узгоджені з ізраїльською стороною. Дипломати в кулуарах ООН називають проєкт "міні-ООН під керівництвом Трампа", вказуючи на ризик підриву існуючого світового порядку. Організація офіційно розпочне роботу, щойно три держави-члени підпишуть її Хартію. Наразі адміністрація Білого дому утримується від офіційних коментарів щодо фінансових умов вступу до Ради.

