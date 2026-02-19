США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ

$43.290.03
Эксклюзив
13:31 • 6144 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 9372 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 17914 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 21554 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 22556 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 22478 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 17449 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 32391 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 72521 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 51362 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 13398 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19 февраля, 05:44 • 6248 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo19 февраля, 08:18 • 13068 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 14219 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 10001 просмотра
публикации
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы14:22 • 124 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 6144 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 17914 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 14552 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 36556 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесса
Великобритания
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 5456 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 10246 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 21085 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 29231 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 30389 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

США давят на НАТО, чтобы сократить зарубежные миссии, включая операции в Ираке и Косово. Вашингтон также лоббирует недопущение Украины и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона к участию в саммите Альянса в Анкаре.

США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ

США требуют от союзников по НАТО сократить зарубежные миссии и не приглашать Украину и других партнеров на саммит Альянса в Анкаре. Об этом сообщили Politico четыре дипломата при НАТО, передает УНН.

Детали

Как сообщили СМИ четыре дипломата, США при Дональде Трампе оказывают давление на НАТО с целью сокращения многих направлений внешней политики, включая прекращение ключевой миссии альянса в Ираке.

В последние месяцы США также лоббировали сокращение миротворческой операции НАТО в Косово и предотвращение формального участия Украины и союзников по Индо-Тихоокеанскому региону в ежегодном саммите альянса в Анкаре в июле.

Издание отмечает, что эти усилия отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО как сугубо евроатлантический оборонный пакт и отказаться от многолетней экспансии в сферу кризисного управления, глобального партнерства и инициатив, основанных на ценностях, которые давно раздражают президента США и его сторонников из движения MAGA.

Зеленский знает об обсуждении нового документа между НАТО и рф, назвал важными переговоры именно с Украиной о потенциальном месте в Альянсе19.02.26, 12:49 • 3422 просмотра

В рамках усилий Вашингтона НАТО сократит так называемую "деятельность за пределами зоны ответственности", которая выходит за рамки основных задач альянса – обороны и сдерживания. Внутри страны это стремление получило название "возвращение к заводским настройкам", заявили четыре дипломата, которым была предоставлена анонимность для свободного обсуждения этого деликатного внутреннего вопроса.

СМИ отмечает, что эти усилия могут привести к быстрому сокращению деятельности НАТО в бывших зонах боевых действий, а также к исключению столиц, включая Киев и Канберру, из официальных обсуждений этим летом.

Белый дом отказался от публичных комментариев относительно программ партнерства НАТО и глобальных операций, когда с ним связалось Politico.

Новые подробности появились после того, как заместитель главы Пентагона США Элбридж Колби недавно изложил позицию администрации, которая лежит в основе того, что он назвал НАТО 3.0.

"Не каждая миссия может быть первоочередной. Не каждая возможность может быть улучшена до предела", — заявил Колби министрам обороны альянса на прошлой неделе, подтвердив при этом, что США, как и раньше, привержены европейской безопасности. "Мера серьезности заключается в том, могут ли европейские силы бороться, поддерживать и побеждать в сценариях, которые являются наиболее важными для защиты альянса".

В материале отмечено, что кампания США вызывает негативную реакцию со стороны некоторых союзников.

Отказ от зарубежных инициатив альянса — "неправильный подход", — сказал один из четырех дипломатов. "Партнерство имеет решающее значение для сдерживания и обороны".

С момента возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году он резко сократил обязательства США за рубежом, вывел войска и персонал НАТО из Европы и передал часть высшего командования альянса европейцам, стремясь переориентировать свою внешнюю политику на "ключевые аспекты национальной безопасности".

США будут давить на россию и играть ключевую роль в поддержке Украины - генсек НАТО Рютте12.02.26, 11:45 • 3673 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира