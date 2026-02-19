США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ

США требуют от союзников по НАТО сократить зарубежные миссии и не приглашать Украину и других партнеров на саммит Альянса в Анкаре. Об этом сообщили Politico четыре дипломата при НАТО, передает УНН.

Детали

Как сообщили СМИ четыре дипломата, США при Дональде Трампе оказывают давление на НАТО с целью сокращения многих направлений внешней политики, включая прекращение ключевой миссии альянса в Ираке.

В последние месяцы США также лоббировали сокращение миротворческой операции НАТО в Косово и предотвращение формального участия Украины и союзников по Индо-Тихоокеанскому региону в ежегодном саммите альянса в Анкаре в июле.

Издание отмечает, что эти усилия отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО как сугубо евроатлантический оборонный пакт и отказаться от многолетней экспансии в сферу кризисного управления, глобального партнерства и инициатив, основанных на ценностях, которые давно раздражают президента США и его сторонников из движения MAGA.

Зеленский знает об обсуждении нового документа между НАТО и рф, назвал важными переговоры именно с Украиной о потенциальном месте в Альянсе

В рамках усилий Вашингтона НАТО сократит так называемую "деятельность за пределами зоны ответственности", которая выходит за рамки основных задач альянса – обороны и сдерживания. Внутри страны это стремление получило название "возвращение к заводским настройкам", заявили четыре дипломата, которым была предоставлена анонимность для свободного обсуждения этого деликатного внутреннего вопроса.

СМИ отмечает, что эти усилия могут привести к быстрому сокращению деятельности НАТО в бывших зонах боевых действий, а также к исключению столиц, включая Киев и Канберру, из официальных обсуждений этим летом.

Белый дом отказался от публичных комментариев относительно программ партнерства НАТО и глобальных операций, когда с ним связалось Politico.

Новые подробности появились после того, как заместитель главы Пентагона США Элбридж Колби недавно изложил позицию администрации, которая лежит в основе того, что он назвал НАТО 3.0.

"Не каждая миссия может быть первоочередной. Не каждая возможность может быть улучшена до предела", — заявил Колби министрам обороны альянса на прошлой неделе, подтвердив при этом, что США, как и раньше, привержены европейской безопасности. "Мера серьезности заключается в том, могут ли европейские силы бороться, поддерживать и побеждать в сценариях, которые являются наиболее важными для защиты альянса".

В материале отмечено, что кампания США вызывает негативную реакцию со стороны некоторых союзников.

Отказ от зарубежных инициатив альянса — "неправильный подход", — сказал один из четырех дипломатов. "Партнерство имеет решающее значение для сдерживания и обороны".

С момента возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году он резко сократил обязательства США за рубежом, вывел войска и персонал НАТО из Европы и передал часть высшего командования альянса европейцам, стремясь переориентировать свою внешнюю политику на "ключевые аспекты национальной безопасности".

США будут давить на россию и играть ключевую роль в поддержке Украины - генсек НАТО Рютте