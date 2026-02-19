$43.290.03
09:20 • 11465 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 12376 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 14306 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 11711 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 27898 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 63049 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50092 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 67141 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37106 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26564 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Зеленский знает об обсуждении нового документа между НАТО и РФ, назвал важными переговоры именно с Украиной о потенциальном месте в Альянсе

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский заявил, что США и некоторые европейские страны обсуждают с Россией новый документ между НАТО и РФ. Он подчеркнул важность обсуждения потенциального места Украины в НАТО именно с Украиной.

Зеленский знает об обсуждении нового документа между НАТО и РФ, назвал важными переговоры именно с Украиной о потенциальном месте в Альянсе

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно об обсуждении США и некоторыми европейскими странами с россией нового документа между НАТО и рф, и важным при этом является то, чтобы с Украиной обсуждали наше потенциальное место в НАТО - сейчас мяч на стороне союзников в Альянсе, пишет УНН.

Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы обсуждают новый документ с россией – между НАТО и россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами – с нами. Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут

- сказал Зеленский в выдержке из интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое опубликовал в соцсетях.

При этом Президент в интервью отметил, что "предыдущая администрация Соединенных Штатов и эта администрация не видят нас в НАТО, давайте будем честными, и они это говорят, но это не означает, что в будущем Украина не будет, но опять же, это не от нас зависит".

"Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше, ничего, а теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО. Вот почему я сказал странам НАТО, что от них зависит, принимать нас или нет, принимать нас для будущего для нас в НАТО или нет", - заявил Зеленский.

Украинская армия сильнейшая в Европе, и неразумно держать ее вне НАТО - Президент14.02.26, 14:30 • 3735 просмотров

Юлия Шрамко

