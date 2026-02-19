Зеленский знает об обсуждении нового документа между НАТО и РФ, назвал важными переговоры именно с Украиной о потенциальном месте в Альянсе

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно об обсуждении США и некоторыми европейскими странами с россией нового документа между НАТО и рф, и важным при этом является то, чтобы с Украиной обсуждали наше потенциальное место в НАТО - сейчас мяч на стороне союзников в Альянсе, пишет УНН.

Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы обсуждают новый документ с россией – между НАТО и россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами – с нами. Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут - сказал Зеленский в выдержке из интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое опубликовал в соцсетях.

При этом Президент в интервью отметил, что "предыдущая администрация Соединенных Штатов и эта администрация не видят нас в НАТО, давайте будем честными, и они это говорят, но это не означает, что в будущем Украина не будет, но опять же, это не от нас зависит".

"Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше, ничего, а теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО. Вот почему я сказал странам НАТО, что от них зависит, принимать нас или нет, принимать нас для будущего для нас в НАТО или нет", - заявил Зеленский.

