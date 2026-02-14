Украинская армия сильнейшая в Европе, и неразумно держать ее вне НАТО - Президент

На сегодняшний день армия Украины является сильнейшей в Европе, и неразумно держать ее вне НАТО, считает Президент Украины Владимир Зеленский, о чем сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

"Украинская армия - сильнейшая в Европе. Я думаю, неразумно держать эту армию вне НАТО. По крайней мере, пусть это будет ваше решение, а не решение Путина", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня среди вещей, которые сильно объединяют Европу, есть страх не то, что Украина сможет присоединиться к НАТО однажды, но страх, будет ли само НАТО даже существовать.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт, из-за чего "даже один Виктор может думать о том, как отращивать себе живот, а не наращивать свою армию и останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта".