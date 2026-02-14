$42.990.00
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 2372 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 6482 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 9164 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 11246 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23473 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40548 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35641 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35479 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 63878 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Українська армія найсильніша у Європі, і нерозумно тримати її поза НАТО - Президент

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Зеленський заявив, що українська армія є найсильнішою в Європі, і її нерозумно тримати поза НАТО. Він наголосив, що страх Європи полягає не в приєднанні України до НАТО, а в тому, чи саме НАТО існуватиме.

Українська армія найсильніша у Європі, і нерозумно тримати її поза НАТО - Президент

На сьогодні армія України є найсильнішою в Європі, і нерозумно тримати її поза НАТО, вважає Президент України Володимир Зеленський, про що сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Деталі

"Українська армія - найсильніша в Європі. Я думаю, нерозумно тримати цю армію поза НАТО. Щонайменше нехай це буде ваше рішення, а не рішення путіна", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні з-поміж речей, які сильно єднають Європу, є страх не те, що Україна зможе приєднатися до НАТО одного дня, але страх, чи саме НАТО навіть існуватиме.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт, через що "навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати собі живіт, а не нарощувати свою армію та зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта".

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Європа
Володимир Зеленський
Будапешт
Україна