Українська армія найсильніша у Європі, і нерозумно тримати її поза НАТО - Президент

На сьогодні армія України є найсильнішою в Європі, і нерозумно тримати її поза НАТО, вважає Президент України Володимир Зеленський, про що сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

"Українська армія - найсильніша в Європі. Я думаю, нерозумно тримати цю армію поза НАТО. Щонайменше нехай це буде ваше рішення, а не рішення путіна", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні з-поміж речей, які сильно єднають Європу, є страх не те, що Україна зможе приєднатися до НАТО одного дня, але страх, чи саме НАТО навіть існуватиме.

Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт, через що "навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати собі живіт, а не нарощувати свою армію та зупиняти російські танки від повернення до вулиць Будапешта".