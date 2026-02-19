$43.290.03
Ексклюзив
11:28 • 4490 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 14766 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 16310 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 17905 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 14650 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 30470 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 66690 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 50905 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 68992 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 37297 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
Зеленський знає про обговорення нового документа між НАТО і рф, назвав важливими переговори саме з Україною про потенційне місце в Альянсі

Київ • УНН

 • 2670 перегляди

Президент Зеленський заявив, що США та деякі європейські країни обговорюють з росією новий документ між НАТО та рф. Він наголосив на важливості обговорення потенційного місця України в НАТО саме з Україною.

Зеленський знає про обговорення нового документа між НАТО і рф, назвав важливими переговори саме з Україною про потенційне місце в Альянсі

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про обговорення США та деякими європейськими країнами з росією нового документа між НАТО та рф, і важливим при цьому є те, аби з Україною обговорювали наше потенційне місце в НАТО - наразі м'яч на боці союзників в Альянсі, пише УНН.

Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із росією - між НАТО і росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все. Але для мене важливо, щоб вони обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами. Не тільки з росіянами - з нами. Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть

- сказав Зеленський у витягу з інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, який опублікував у соцмережах.

При цьому Президент в інтерв'ю зауважив, що "попередня адміністрація Сполучених Штатів і ця адміністрація не бачать нас у НАТО, давайте будемо чесними, і вони це кажуть, але це не означає, що в майбутньому Україна не буде, але знову ж таки, це не від нас залежить".

"Ми вже зробили те, що мали зробити. Ми сказали, що хочемо і готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та зміцнювати всіх союзників. Що ми можемо зробити більше, нічого, а тепер м'яч на боці наших партнерів, країн НАТО. Ось чому я сказав країнам НАТО, що від них залежить, чи приймати нас, чи ні, приймати нас для майбутнього для нас у НАТО чи ні", - заявив Зеленський.

Українська армія найсильніша у Європі, і нерозумно тримати її поза НАТО - Президент14.02.26, 14:30 • 3754 перегляди

Юлія Шрамко

