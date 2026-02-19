Зеленський знає про обговорення нового документа між НАТО і рф, назвав важливими переговори саме з Україною про потенційне місце в Альянсі
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що США та деякі європейські країни обговорюють з росією новий документ між НАТО та рф. Він наголосив на важливості обговорення потенційного місця України в НАТО саме з Україною.
Президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про обговорення США та деякими європейськими країнами з росією нового документа між НАТО та рф, і важливим при цьому є те, аби з Україною обговорювали наше потенційне місце в НАТО - наразі м'яч на боці союзників в Альянсі, пише УНН.
Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із росією - між НАТО і росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все. Але для мене важливо, щоб вони обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами. Не тільки з росіянами - з нами. Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть
При цьому Президент в інтерв'ю зауважив, що "попередня адміністрація Сполучених Штатів і ця адміністрація не бачать нас у НАТО, давайте будемо чесними, і вони це кажуть, але це не означає, що в майбутньому Україна не буде, але знову ж таки, це не від нас залежить".
"Ми вже зробили те, що мали зробити. Ми сказали, що хочемо і готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та зміцнювати всіх союзників. Що ми можемо зробити більше, нічого, а тепер м'яч на боці наших партнерів, країн НАТО. Ось чому я сказав країнам НАТО, що від них залежить, чи приймати нас, чи ні, приймати нас для майбутнього для нас у НАТО чи ні", - заявив Зеленський.
