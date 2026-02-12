США будут давить на россию и играть ключевую роль в поддержке Украины - генсек НАТО Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США остаются ключевым игроком в поддержке Украины и давлении на россию. Вашингтон является лидером санкционной политики, оказывает военную помощь и играет роль в дипломатических усилиях.
Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать системное и ощутимое давление на россию, оставаясь ключевым игроком в поддержке Украины и в попытках приблизить завершение войны. Об этом сообщил Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны стран НАТО, передает УНН.
Детали
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что утверждения о якобы недостаточном давлении со стороны США на россию не соответствуют действительности. По его словам, Вашингтон остается одним из лидеров санкционной политики против москвы и последовательно усиливает экономическое и политическое давление на российский режим.
Рютте подчеркнул, что США продолжают играть ключевую роль в военной поддержке Украины. В частности, речь идет о поставках критически важных систем противовоздушной обороны, боеприпасов и другого вооружения, необходимого для защиты украинских городов и гражданской инфраструктуры. Часть этой помощи реализуется за счет финансирования со стороны европейских союзников и партнеров, но именно Соединенные Штаты обеспечивают производство и передачу значительной части такого оборудования.
Отдельно генсек НАТО отметил роль США в дипломатических усилиях. По его словам, именно американское лидерство позволило сдвинуть процесс с мертвой точки и активизировать переговорные контакты, направленные на поиск путей завершения войны. Рютте отметил, что сейчас продолжается проверка готовности россии к реальным договоренностям, которые могли бы привести к устойчивому миру и исключить повторную агрессию против Украины.
Он также обратил внимание, что поддержка Украины со стороны НАТО носит беспрецедентный характер. По оценкам Альянса, подавляющее большинство военной помощи Украине поступает именно от стран НАТО и их партнеров, что свидетельствует о единстве позиций и общей ответственности за безопасность в Европе.
Марк Рютте подытожил, что Соединенные Штаты остаются незаменимым элементом системы евроатлантической безопасности, а их участие в сдерживании россии, поддержке Украины и координации действий союзников является критически важным для достижения долгосрочной стабильности.
Напомним
По мнению Рютте отсутствие министра обороны США на встрече НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона. Европа за последний год существенно усилила собственную ответственность за коллективную безопасность.