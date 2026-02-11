Генсек НАТО прокоментував відсутність глави Пентагону на зустрічі міністрів оборони

Відсутність міністра оборони США на черговій зустрічі міністрів оборони НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона, а Європа за останній рік суттєво посилила власну відповідальність за колективну безпеку. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання журналіста під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Коментуючи те, що США на зустрічі представлятиме не міністр оборони, а його заступник Елбрідж Колбі, Рютте наголосив, що не вбачає в цьому жодного негативного сигналу для НАТО. За його словами, контакти з керівництвом США залишаються надзвичайно інтенсивними, зокрема з Білим домом, Пентагоном і Держдепартаментом.

Генсек підкреслив, що Сполучені Штати одночасно працюють на кількох глобальних напрямах - у Західній півкулі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі, тому не завжди найвищі посадовці можуть бути присутні особисто. Водночас він позитивно оцінив участь Елбріджа Колбі, назвавши його ключовою фігурою у формуванні оборонної політики США та важливим партнером для Альянсу.

Рютте також відповів на застереження щодо позиції США стосовно ролі Європи й України. Він наголосив, що за останній рік європейські країни НАТО зробили суттєвий крок уперед, зокрема у відповідь на російську загрозу, а не лише через тиск з боку Вашингтона.

За його словами, Європа активно нарощує власну оборонно-промислову базу. Паралельно триває підтримка України, зокрема шляхом постачання критично важливого озброєння, яке США продовжують виробляти, але яке дедалі частіше фінансується європейськими союзниками та партнерами.

Як приклади посилення ролі Європи генсек навів розгортання німецької бригади в Литві, а також перерозподіл командних посад у структурі НАТО, де європейські союзники беруть на себе більше відповідальності за реальне планування та ведення бойових дій, тоді як США зберігають потужну ядерну й конвенційну присутність.

Рютте підсумував, що саме такого підходу й очікували Сполучені Штати - сильнішої Європи, здатної більше інвестувати у власну безпеку, залишаючись водночас частиною єдиного трансатлантичного оборонного простору.

