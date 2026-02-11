Генсек НАТО прокоментував відсутність глави Пентагону на зустрічі міністрів оборони

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 1644 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 9516 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 10916 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 15048 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 26090 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22835 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37303 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37767 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33264 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32558 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 19436 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 14773 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 10323 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 13465 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 10065 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 9516 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 10118 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 13553 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 26090 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 40106 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 1002 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 5420 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 10382 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29838 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31292 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

Генсек НАТО прокоментував відсутність глави Пентагону на зустрічі міністрів оборони

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Відсутність міністра оборони США на зустрічі НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона. Європа за останній рік суттєво посилила власну відповідальність за колективну безпеку.

Генсек НАТО прокоментував відсутність глави Пентагону на зустрічі міністрів оборони

Відсутність міністра оборони США на черговій зустрічі міністрів оборони НАТО не є сигналом про зменшення ролі Альянсу для Вашингтона, а Європа за останній рік суттєво посилила власну відповідальність за колективну безпеку. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання журналіста під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Коментуючи те, що США на зустрічі представлятиме не міністр оборони, а його заступник Елбрідж Колбі, Рютте наголосив, що не вбачає в цьому жодного негативного сигналу для НАТО. За його словами, контакти з керівництвом США залишаються надзвичайно інтенсивними, зокрема з Білим домом, Пентагоном і Держдепартаментом.

Генсек підкреслив, що Сполучені Штати одночасно працюють на кількох глобальних напрямах - у Західній півкулі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі, тому не завжди найвищі посадовці можуть бути присутні особисто. Водночас він позитивно оцінив участь Елбріджа Колбі, назвавши його ключовою фігурою у формуванні оборонної політики США та важливим партнером для Альянсу.

Рютте також відповів на застереження щодо позиції США стосовно ролі Європи й України. Він наголосив, що за останній рік європейські країни НАТО зробили суттєвий крок уперед, зокрема у відповідь на російську загрозу, а не лише через тиск з боку Вашингтона.

За його словами, Європа активно нарощує власну оборонно-промислову базу. Паралельно триває підтримка України, зокрема шляхом постачання критично важливого озброєння, яке США продовжують виробляти, але яке дедалі частіше фінансується європейськими союзниками та партнерами.

Як приклади посилення ролі Європи генсек навів розгортання німецької бригади в Литві, а також перерозподіл командних посад у структурі НАТО, де європейські союзники беруть на себе більше відповідальності за реальне планування та ведення бойових дій, тоді як США зберігають потужну ядерну й конвенційну присутність.

Рютте підсумував, що саме такого підходу й очікували Сполучені Штати - сильнішої Європи, здатної більше інвестувати у власну безпеку, залишаючись водночас частиною єдиного трансатлантичного оборонного простору.

Нагадаємо

12 лютого міністр оборони України Михайло Федоров візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Буде обговорено військову підтримку України та зміцнення колективної безпеки в Європі.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
Михайло Федоров
Пентагон
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Литва
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна