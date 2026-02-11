Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны

$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 2406 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 11033 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 11661 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 15797 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27040 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23074 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37523 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37902 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33410 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32617 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
86%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 19966 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 15312 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11008 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 14412 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 10761 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 11034 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 10828 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 14485 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27041 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 40565 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Село
Львов
Реклама
УНН Lite
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 1632 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 6048 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 11061 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 30107 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 31536 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Х-47М2 "Кинжал"

Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Отсутствие министра обороны США на встрече НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона. Европа за последний год существенно усилила собственную ответственность за коллективную безопасность.

Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны

Отсутствие министра обороны США на очередной встрече министров обороны НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона, а Европа за последний год существенно усилила собственную ответственность за коллективную безопасность. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Комментируя то, что США на встрече будет представлять не министр обороны, а его заместитель Элбридж Колби, Рютте подчеркнул, что не видит в этом никакого негативного сигнала для НАТО. По его словам, контакты с руководством США остаются чрезвычайно интенсивными, в частности с Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом.

Генсек подчеркнул, что Соединенные Штаты одновременно работают на нескольких глобальных направлениях - в Западном полушарии, Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, поэтому не всегда высшие должностные лица могут присутствовать лично. В то же время он положительно оценил участие Элбриджа Колби, назвав его ключевой фигурой в формировании оборонной политики США и важным партнером для Альянса.

Рютте также ответил на предостережения относительно позиции США по поводу роли Европы и Украины. Он подчеркнул, что за последний год европейские страны НАТО сделали существенный шаг вперед, в частности в ответ на российскую угрозу, а не только из-за давления со стороны Вашингтона.

По его словам, Европа активно наращивает собственную оборонно-промышленную базу. Параллельно продолжается поддержка Украины, в частности путем поставок критически важного вооружения, которое США продолжают производить, но которое все чаще финансируется европейскими союзниками и партнерами.

В качестве примеров усиления роли Европы генсек привел развертывание немецкой бригады в Литве, а также перераспределение командных должностей в структуре НАТО, где европейские союзники берут на себя больше ответственности за реальное планирование и ведение боевых действий, тогда как США сохраняют мощное ядерное и конвенционное присутствие.

Рютте подытожил, что именно такого подхода и ожидали Соединенные Штаты - более сильной Европы, способной больше инвестировать в собственную безопасность, оставаясь в то же время частью единого трансатлантического оборонного пространства.

Напомним

12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Будет обсуждаться военная поддержка Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
Михаил Федоров
Пентагон
НАТО
Организация Объединенных Наций
Литва
Европа
Соединённые Штаты
Украина