Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны
Киев • УНН
Отсутствие министра обороны США на встрече НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона. Европа за последний год существенно усилила собственную ответственность за коллективную безопасность.
Отсутствие министра обороны США на очередной встрече министров обороны НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона, а Европа за последний год существенно усилила собственную ответственность за коллективную безопасность. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Комментируя то, что США на встрече будет представлять не министр обороны, а его заместитель Элбридж Колби, Рютте подчеркнул, что не видит в этом никакого негативного сигнала для НАТО. По его словам, контакты с руководством США остаются чрезвычайно интенсивными, в частности с Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом.
Генсек подчеркнул, что Соединенные Штаты одновременно работают на нескольких глобальных направлениях - в Западном полушарии, Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, поэтому не всегда высшие должностные лица могут присутствовать лично. В то же время он положительно оценил участие Элбриджа Колби, назвав его ключевой фигурой в формировании оборонной политики США и важным партнером для Альянса.
Рютте также ответил на предостережения относительно позиции США по поводу роли Европы и Украины. Он подчеркнул, что за последний год европейские страны НАТО сделали существенный шаг вперед, в частности в ответ на российскую угрозу, а не только из-за давления со стороны Вашингтона.
По его словам, Европа активно наращивает собственную оборонно-промышленную базу. Параллельно продолжается поддержка Украины, в частности путем поставок критически важного вооружения, которое США продолжают производить, но которое все чаще финансируется европейскими союзниками и партнерами.
В качестве примеров усиления роли Европы генсек привел развертывание немецкой бригады в Литве, а также перераспределение командных должностей в структуре НАТО, где европейские союзники берут на себя больше ответственности за реальное планирование и ведение боевых действий, тогда как США сохраняют мощное ядерное и конвенционное присутствие.
Рютте подытожил, что именно такого подхода и ожидали Соединенные Штаты - более сильной Европы, способной больше инвестировать в собственную безопасность, оставаясь в то же время частью единого трансатлантического оборонного пространства.
Напомним
12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Будет обсуждаться военная поддержка Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.