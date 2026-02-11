Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны

Отсутствие министра обороны США на очередной встрече министров обороны НАТО не является сигналом об уменьшении роли Альянса для Вашингтона, а Европа за последний год существенно усилила собственную ответственность за коллективную безопасность. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Комментируя то, что США на встрече будет представлять не министр обороны, а его заместитель Элбридж Колби, Рютте подчеркнул, что не видит в этом никакого негативного сигнала для НАТО. По его словам, контакты с руководством США остаются чрезвычайно интенсивными, в частности с Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом.

Генсек подчеркнул, что Соединенные Штаты одновременно работают на нескольких глобальных направлениях - в Западном полушарии, Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, поэтому не всегда высшие должностные лица могут присутствовать лично. В то же время он положительно оценил участие Элбриджа Колби, назвав его ключевой фигурой в формировании оборонной политики США и важным партнером для Альянса.

Рютте также ответил на предостережения относительно позиции США по поводу роли Европы и Украины. Он подчеркнул, что за последний год европейские страны НАТО сделали существенный шаг вперед, в частности в ответ на российскую угрозу, а не только из-за давления со стороны Вашингтона.

По его словам, Европа активно наращивает собственную оборонно-промышленную базу. Параллельно продолжается поддержка Украины, в частности путем поставок критически важного вооружения, которое США продолжают производить, но которое все чаще финансируется европейскими союзниками и партнерами.

В качестве примеров усиления роли Европы генсек привел развертывание немецкой бригады в Литве, а также перераспределение командных должностей в структуре НАТО, где европейские союзники берут на себя больше ответственности за реальное планирование и ведение боевых действий, тогда как США сохраняют мощное ядерное и конвенционное присутствие.

Рютте подытожил, что именно такого подхода и ожидали Соединенные Штаты - более сильной Европы, способной больше инвестировать в собственную безопасность, оставаясь в то же время частью единого трансатлантического оборонного пространства.

Напомним

12 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Будет обсуждаться военная поддержка Украины и укрепление коллективной безопасности в Европе.