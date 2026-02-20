Трамп собирает пресс-конференцию после отмены Верховным судом глобальных пошлин

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт объявила, что президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию по решению Верховного суда, передает УНН.

Детали

Как сообщила Ливитт, пресс-конференция состоится в 19:45 по киевскому времени.

Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"

Напомним

Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.