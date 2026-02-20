$43.270.03
50.920.34
ukenru
16:35 • 2528 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 9298 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 13209 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 14904 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 17420 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32586 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13507 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20266 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50248 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82900 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 32588 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 58101 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 93703 просмотра
Трамп собирает пресс-конференцию после отмены Верховным судом глобальных пошлин

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию в 19:45 по киевскому времени. Это произойдет после того, как Верховный суд отменил глобальные пошлины, введенные Трампом.

Трамп собирает пресс-конференцию после отмены Верховным судом глобальных пошлин

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт объявила, что президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию по решению Верховного суда, передает УНН.

Детали

Как сообщила Ливитт, пресс-конференция состоится в 19:45 по киевскому времени.

Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам "позором"20.02.26, 18:54 • 1076 просмотров

Напомним

Верховный суд США отменил далеко идущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Верховный суд Соединенных Штатов
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты