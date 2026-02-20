Трамп збирає пресконференцію після скасування Верховним судом глобальних мит
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп проведе пресконференцію о 19:45 за київським часом. Це відбудеться після того, як Верховний суд скасував глобальні мита, запроваджені Трампом.
Речниця Білого дому Кароліна Лівітт оголосила, що президент США Дональд Трамп проведе пресконференцію щодо рішення Верховного суду, передає УНН.
Деталі
Як повідомила Лівітт, пресконференція відбудеться о 19:45 за київським часом.
Нагадаємо
Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.