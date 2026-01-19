$43.180.08
Список країн, запрошених до "Ради миру" Дональда Трампа - Bloomberg

Київ • УНН

 14 перегляди

Дональд Трамп запросив низку країн світу до своєї "Ради миру для Гази" для реалізації плану з 20 пунктів. Церемонія підписання документів запланована на цей четвер у Давосі.

Президент США Дональд Трамп надіслав запрошення лідерам низки держав світу з пропозицією долучитися до його "Ради миру для Гази". Основною метою створення нової структури є реалізація плану з 20 пунктів, спрямованого на забезпечення сталого миру та відновлення палестинського анклаву. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Трамп планує провести офіційну церемонію підписання документів уже цього четверга в Давосі. Попри стислі терміни, деякі із запрошених сторін закликають переглянути умови функціонування комісії, що були викладені у проєкті статуту.

Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа приєднатися до "Ради миру"

Склад запрошених учасників

За даними джерел, обізнаних із питанням, та на основі публічної інформації, список запрошених країн та організацій включає представників усіх континентів. Зокрема, до переліку увійшли:

  • Україна, Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія.
    • Країни Близького Сходу: Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Єгипет, Йорданія, Бахрейн та Оман.
      • Представники Азії та Океанії: Японія, Південна Корея, Індія, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, В'єтнам та Таїланд.
        • Країни Америки: Канада, Бразилія, Аргентина та Парагвай.
          • Також у списку фігурують росія, білорусь, Казахстан, Узбекистан, Туреччина та Європейська комісія.

            У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази

            Зазначається, що цей перелік не є вичерпним, а не всі вказані країни офіційно підтвердили отримання запрошення або свою готовність до участі. Раніше повідомлялося, що умови членства передбачають значні фінансові внески, що викликало вагання серед частини європейських лідерів.

            Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів

            Степан Гафтко

