Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа приєднатися до "Ради миру"
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа до "Ради миру". Причинами стали розбіжності у баченні дипломатії та внесок у розмірі 1 мільярд доларів.
Президент Франції Емманюель Макрон не планує приймати запрошення президента США Дональда Трампа щодо участі в роботі новоствореної "Ради миру". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на особу, близьку до французького лідера, пише УНН.
Деталі
Основними причинами відмови є розбіжності в баченні міжнародної дипломатії та фінансові умови участі. Адміністрація Трампа встановила поріг внеску для країн, які претендують на постійне місце в організації, у розмірі не менше 1 мільярда доларів. Згідно з проєктом статуту, Дональд Трамп має стати першим головою ради з виключними повноваженнями щодо формування її складу.
Французька сторона занепокоєна тим, що запропонована хартія виходить за межі врегулювання ситуації в Газі та може підірвати авторитет Організації Об'єднаних Націй. Для Парижа дотримання принципів та інституційних рамок ООН є позицією, що не підлягає обговоренню. Критики проєкту також вбачають у діях Трампа спробу створити структуру – конкурента ООН, яку він неодноразово критикував.
Запрошення долучитися до ради отримали лідери багатьох країн, зокрема Хав'єр Мілей та Марк Карні. Трамп розраховує на підписання статуту та офіційне надання повноважень комітету в Давосі вже цього четверга. Проте низка європейських держав виявляє вагання через деталі документа, що викликають сумніви у доцільності приєднання до ініціативи.
