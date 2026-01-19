Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа приєднатися до "Ради миру"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:12 • 2790 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 8000 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 11615 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 13811 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 16391 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 14388 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 31849 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 31829 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18016 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23581 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 27448 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 47757 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 25049 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра19 січня, 11:20 • 18130 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 8272 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 16392 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 31849 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 31829 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 47769 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 70660 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Китай
Данія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 8286 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 27459 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 24318 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 29853 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 42103 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Шахед-136

Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа приєднатися до "Ради миру"

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа до "Ради миру". Причинами стали розбіжності у баченні дипломатії та внесок у розмірі 1 мільярд доларів.

Емманюель Макрон відхилив запрошення Дональда Трампа приєднатися до "Ради миру"

Президент Франції Емманюель Макрон не планує приймати запрошення президента США Дональда Трампа щодо участі в роботі новоствореної "Ради миру". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на особу, близьку до французького лідера, пише УНН.

Деталі

Основними причинами відмови є розбіжності в баченні міжнародної дипломатії та фінансові умови участі. Адміністрація Трампа встановила поріг внеску для країн, які претендують на постійне місце в організації, у розмірі не менше 1 мільярда доларів. Згідно з проєктом статуту, Дональд Трамп має стати першим головою ради з виключними повноваженнями щодо формування її складу.

Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів18.01.26, 01:55 • 11636 переглядiв

Французька сторона занепокоєна тим, що запропонована хартія виходить за межі врегулювання ситуації в Газі та може підірвати авторитет Організації Об'єднаних Націй. Для Парижа дотримання принципів та інституційних рамок ООН є позицією, що не підлягає обговоренню. Критики проєкту також вбачають у діях Трампа спробу створити структуру – конкурента ООН, яку він неодноразово критикував.

У мзс білорусі заявили, що Трамп нібито запропонував лукашенку долучитись до "Ради миру"19.01.26, 17:10 • 2038 переглядiв

Запрошення долучитися до ради отримали лідери багатьох країн, зокрема Хав'єр Мілей та Марк Карні. Трамп розраховує на підписання статуту та офіційне надання повноважень комітету в Давосі вже цього четверга. Проте низка європейських держав виявляє вагання через деталі документа, що викликають сумніви у доцільності приєднання до ініціативи. 

У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази19.01.26, 12:50 • 2836 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Bloomberg
Хав'єр Мілей
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція