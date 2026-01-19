У мзс білорусі заявили, що Трамп нібито запропонував лукашенку долучитись до "Ради миру"

У мзс білорусі заявили, що президент США Дональд Трамп в особистому зверненні до білоруського диктатора запропонував білорусі стати засновником Ради миру, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

Білоруська сторона отримала особисте звернення Президента Сполучених Штатів Америки пана Дональда Трампа на адресу президента республіки білорусь Олександра Григоровича Лукашенка. У зверненні білорусі у контексті врегулювання ситуації у Газі пропонується стати засновником Ради миру – нової міжнародної організації - повідомив речник мзс білорусі руслан варанков.

Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа

У лукашенка високо оцінили, що "американська сторона бачить білорусь, і це прямо позначено в тексті звернення, як державу, яка готова взяти на себе шляхетну відповідальність за побудову міцного миру, і вести за собою силою прикладу, інвестувати у безпечне та процвітаюче майбутнє для майбутніх поколінь". Крім того, цю пропозицію розглядають "як визнання особистих заслуг та міжнародного авторитету глави білоруської держави".

У мзс заявили, що про пропозицію вже доповіли лукашенку і диктатор сприйняв її "позитивно".

Наша позиція така: ми готові взяти участь у діяльності Ради миру, враховуючи і сподіваючись, що ця організація розширить свої рамки та повноваження далеко за межі мандату, що пропонується в ініціативі. Це дозволить їй брати активну участь у глобальних процесах щодо врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів, що, зрештою, сприятиме побудові нової архітектури безпеки, яка активно просувається білоруссю в останні роки - заявив варанков.

У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів.