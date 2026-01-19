$43.180.08
Ексклюзив
15:17 • 1606 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 3584 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 5536 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 10450 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 25643 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 27511 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17263 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22865 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31019 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40704 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
У мзс білорусі заявили, що Трамп нібито запропонував лукашенку долучитись до "Ради миру"

Київ • УНН

 • 808 перегляди

Дональд Трамп нібито звернувся до олександра лукашенка з пропозицією, щоб білорусь стала однією із засновниць Ради миру. У лукашенка вже заявили, що білорусь готова взяти участь у діяльності цієї організації.

У мзс білорусі заявили, що Трамп нібито запропонував лукашенку долучитись до "Ради миру"

У мзс білорусі заявили, що президент США Дональд Трамп в особистому зверненні до білоруського диктатора запропонував білорусі стати засновником Ради миру, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

Білоруська сторона отримала особисте звернення Президента Сполучених Штатів Америки пана Дональда Трампа на адресу президента республіки білорусь Олександра Григоровича Лукашенка. У зверненні білорусі у контексті врегулювання ситуації у Газі пропонується стати засновником Ради миру – нової міжнародної організації 

- повідомив речник мзс білорусі руслан варанков.

Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа19.01.26, 07:25 • 4630 переглядiв

У лукашенка високо оцінили, що "американська сторона бачить білорусь, і це прямо позначено в тексті звернення, як державу, яка готова взяти на себе шляхетну відповідальність за побудову міцного миру, і вести за собою силою прикладу, інвестувати у безпечне та процвітаюче майбутнє для майбутніх поколінь". Крім того, цю пропозицію розглядають "як визнання особистих заслуг та міжнародного авторитету глави білоруської держави".

У мзс заявили, що про пропозицію вже доповіли лукашенку і диктатор сприйняв її "позитивно".

Наша позиція така: ми готові взяти участь у діяльності Ради миру, враховуючи і сподіваючись, що ця організація розширить свої рамки та повноваження далеко за межі мандату, що пропонується в ініціативі. Це дозволить їй брати активну участь у глобальних процесах щодо врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів, що, зрештою, сприятиме побудові нової архітектури безпеки, яка активно просувається білоруссю в останні роки 

- заявив варанков.

У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази19.01.26, 12:50 • 2522 перегляди

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа розробляє проєкт нової міжнародної організації під назвою "Рада миру", яка має стати альтернативою ООН. Згідно з проєктом статуту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни, що бажають отримати постійне місце в Раді без необхідності переобрання кожні три роки, мають внести одноразовий платіж у розмірі 1 мільярда доларів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Білорусь
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки