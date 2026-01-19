$43.180.08
Эксклюзив
15:17 • 34 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 786 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 1800 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 8648 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 24054 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 26478 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 16905 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22655 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 30717 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40481 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В мид беларуси заявили, что Трамп якобы предложил лукашенко присоединиться к "Совету мира"

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Дональд Трамп якобы обратился к александру лукашенко с предложением, чтобы беларусь стала одной из основательниц Совета мира. У лукашенко уже заявили, что беларусь готова принять участие в деятельности этой организации.

В мид беларуси заявили, что Трамп якобы предложил лукашенко присоединиться к "Совету мира"

В мид беларуси заявили, что президент США Дональд Трамп в личном обращении к белорусскому диктатору предложил беларуси стать учредителем Совета мира, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусская сторона получила личное обращение Президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента республики беларусь александра григорьевича лукашенко. В обращении беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации 

- сообщил представитель мид беларуси Руслан Воронков.

Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа19.01.26, 07:25 • 4572 просмотра

У лукашенко высоко оценили, что "американская сторона видит беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, которое готово взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для будущих поколений". Кроме того, это предложение рассматривают "как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства".

В МИД заявили, что о предложении уже доложили лукашенко и диктатор воспринял его "положительно".

Наша позиция такова: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы мандата, предлагаемого в инициативе. Это позволит ей активно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что, в конечном итоге, будет способствовать построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой беларусью в последние годы 

- заявил Воронков.

В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе19.01.26, 12:50 • 2462 просмотра

Напомним

Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект новой международной организации под названием "Совет мира", которая должна стать альтернативой ООН. Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны, желающие получить постоянное место в Совете без необходимости переизбрания каждые три года, должны внести единовременный платеж в размере 1 миллиарда долларов.

Антонина Туманова

Новости Мира
Беларусь
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты