В мид беларуси заявили, что Трамп якобы предложил лукашенко присоединиться к "Совету мира"

В мид беларуси заявили, что президент США Дональд Трамп в личном обращении к белорусскому диктатору предложил беларуси стать учредителем Совета мира, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусская сторона получила личное обращение Президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента республики беларусь александра григорьевича лукашенко. В обращении беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира – новой международной организации - сообщил представитель мид беларуси Руслан Воронков.

Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа

У лукашенко высоко оценили, что "американская сторона видит беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, которое готово взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для будущих поколений". Кроме того, это предложение рассматривают "как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства".

В МИД заявили, что о предложении уже доложили лукашенко и диктатор воспринял его "положительно".

Наша позиция такова: мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы мандата, предлагаемого в инициативе. Это позволит ей активно участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов, что, в конечном итоге, будет способствовать построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой беларусью в последние годы - заявил Воронков.

В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе

Напомним

Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект новой международной организации под названием "Совет мира", которая должна стать альтернативой ООН. Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны, желающие получить постоянное место в Совете без необходимости переизбрания каждые три года, должны внести единовременный платеж в размере 1 миллиарда долларов.