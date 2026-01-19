Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа

$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
публикации
Эксклюзивы
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 43941 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 49217 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 79932 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 108595 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 16629 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 29406 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 26356 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24196 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 23562 просмотра
Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Венгрия получила приглашение от Дональда Трампа присоединиться к созданному США Совету мира. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил принятие этого приглашения.

Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа

Венгрия получила приглашение присоединиться к созданному США Совету мира. Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует УНН.

Детали

По его словам, соответствующее письмо поступило от президента США Дональда Трампа.

С президентом Трампом приходит мир. Пришло еще одно письмо. Усилия Венгрии по миру получают признание. Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира в качестве члена-основателя. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение

- написал Орбан.

Справочно

Совет мира создан по инициативе Дональда Трампа для реализации 20-пунктового плана по сектору Газа. Он будет осуществлять стратегическое наблюдение, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в переходный период от конфликта к миру и развитию, сообщили в Белом доме.

Трамп уже направил письма-приглашения ряду мировых лидеров. Свое участие подтвердили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Канады Марк Карни. Также рассматривается привлечение лидеров Египта, Турции и ОАЭ.

Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов18.01.26, 01:55 • 10079 просмотров

Вадим Хлюдзинский

