Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа
Киев • УНН
Венгрия получила приглашение от Дональда Трампа присоединиться к созданному США Совету мира. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил принятие этого приглашения.
Детали
По его словам, соответствующее письмо поступило от президента США Дональда Трампа.
С президентом Трампом приходит мир. Пришло еще одно письмо. Усилия Венгрии по миру получают признание. Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира в качестве члена-основателя. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение
Справочно
Совет мира создан по инициативе Дональда Трампа для реализации 20-пунктового плана по сектору Газа. Он будет осуществлять стратегическое наблюдение, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в переходный период от конфликта к миру и развитию, сообщили в Белом доме.
Трамп уже направил письма-приглашения ряду мировых лидеров. Свое участие подтвердили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Канады Марк Карни. Также рассматривается привлечение лидеров Египта, Турции и ОАЭ.
