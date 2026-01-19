Орбан: Венгрия присоединяется к Совету мира Трампа

Венгрия получила приглашение присоединиться к созданному США Совету мира. Об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, информирует УНН.

Детали

По его словам, соответствующее письмо поступило от президента США Дональда Трампа.

С президентом Трампом приходит мир. Пришло еще одно письмо. Усилия Венгрии по миру получают признание. Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе Совета мира в качестве члена-основателя. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение - написал Орбан.

Справочно

Совет мира создан по инициативе Дональда Трампа для реализации 20-пунктового плана по сектору Газа. Он будет осуществлять стратегическое наблюдение, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в переходный период от конфликта к миру и развитию, сообщили в Белом доме.

Трамп уже направил письма-приглашения ряду мировых лидеров. Свое участие подтвердили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Канады Марк Карни. Также рассматривается привлечение лидеров Египта, Турции и ОАЭ.

Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов