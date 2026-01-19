Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 20159 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 39396 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 32688 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 65384 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 97549 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 45259 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 54865 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58844 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47974 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82154 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зброя, тютюн, енергетики: Кабмін затвердив перелік заборонених предметів у школах18 січня, 19:38 • 3782 перегляди
"Дипломатія для росії – точно не пріоритет: Зеленський анонсував новий тиск на рф18 січня, 20:01 • 4220 перегляди
російські війська атакували Херсон дронами: є поранені18 січня, 20:25 • 3190 перегляди
Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД18 січня, 21:28 • 3628 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу18 січня, 22:30 • 8040 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 44000 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 82154 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 49258 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 79971 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 108631 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 16644 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 29418 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 26367 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 24208 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 23575 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Financial Times

Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Угорщина отримала запрошення від Дональда Трампа приєднатися до створеної США Ради миру. Прем'єр-міністр Віктор Орбан підтвердив прийняття цього запрошення.

Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа

Угорщина отримала запрошення приєднатися до створеної США Ради миру. Про це у соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відповідний лист надійшов від президента США Дональда Трампа.

З президентом Трампом приходить мир. Надійшов ще один лист. Зусилля Угорщини щодо миру отримують визнання. Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру як член-засновник. Ми, звичайно, прийняли це почесне запрошення

- написав Орбан.

Довідково

Рада миру створена за ініціативи Дональда Трампа для реалізації 20-пунктового плану щодо сектора Газа. Вона здійснюватиме стратегічне спостереження, мобілізуватиме міжнародні ресурси та забезпечуватиме підзвітність у перехідний період від конфлікту до миру та розвитку, повідомили в Білому домі.

Трамп уже надіслав листи–запрошення низці світових лідерів. Свою участь підтвердили президент Аргентини Хав’єр Мілеї та прем'єр–міністр Канади Марк Карні. Також розглядається залучення лідерів Єгипту, Туреччини та ОАЕ.

Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів18.01.26, 01:55 • 10094 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Білий дім
Хав'єр Мілей
Аргентина
Дональд Трамп
Канада
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Єгипет
Віктор Орбан