Орбан: Угорщина приєднується до Ради миру Трампа

Угорщина отримала запрошення приєднатися до створеної США Ради миру. Про це у соцмережі Х повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відповідний лист надійшов від президента США Дональда Трампа.

З президентом Трампом приходить мир. Надійшов ще один лист. Зусилля Угорщини щодо миру отримують визнання. Президент Трамп запросив Угорщину приєднатися до роботи Ради миру як член-засновник. Ми, звичайно, прийняли це почесне запрошення - написав Орбан.

Довідково

Рада миру створена за ініціативи Дональда Трампа для реалізації 20-пунктового плану щодо сектора Газа. Вона здійснюватиме стратегічне спостереження, мобілізуватиме міжнародні ресурси та забезпечуватиме підзвітність у перехідний період від конфлікту до миру та розвитку, повідомили в Білому домі.

Трамп уже надіслав листи–запрошення низці світових лідерів. Свою участь підтвердили президент Аргентини Хав’єр Мілеї та прем'єр–міністр Канади Марк Карні. Також розглядається залучення лідерів Єгипту, Туреччини та ОАЕ.

Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів