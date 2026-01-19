Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира"
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа в "Совет мира". Причинами стали разногласия в видении дипломатии и взнос в размере 1 миллиарда долларов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа об участии в работе новосозданного "Совета мира". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лицо, близкое к французскому лидеру, пишет УНН.
Детали
Основными причинами отказа являются разногласия в видении международной дипломатии и финансовые условия участия. Администрация Трампа установила порог взноса для стран, претендующих на постоянное место в организации, в размере не менее 1 миллиарда долларов. Согласно проекту устава, Дональд Трамп должен стать первым председателем совета с исключительными полномочиями по формированию его состава.
Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов18.01.26, 01:55 • 11672 просмотра
Французская сторона обеспокоена тем, что предложенная хартия выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и может подорвать авторитет Организации Объединенных Наций. Для Парижа соблюдение принципов и институциональных рамок ООН является позицией, не подлежащей обсуждению. Критики проекта также видят в действиях Трампа попытку создать структуру – конкурента ООН, которую он неоднократно критиковал.
В мид беларуси заявили, что Трамп якобы предложил лукашенко присоединиться к "Совету мира"19.01.26, 17:10 • 2148 просмотров
Приглашения присоединиться к совету получили лидеры многих стран, в частности Хавьер Милей и Марк Карни. Трамп рассчитывает на подписание устава и официальное предоставление полномочий комитету в Давосе уже в этот четверг. Однако ряд европейских государств проявляет колебания из-за деталей документа, вызывающих сомнения в целесообразности присоединения к инициативе.
В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе19.01.26, 12:50 • 2872 просмотра