17:12 • 3498 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 9534 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 12302 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 14456 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 17183 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14613 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32463 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 32248 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18077 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23674 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира"

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа в "Совет мира". Причинами стали разногласия в видении дипломатии и взнос в размере 1 миллиарда долларов.

Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа об участии в работе новосозданного "Совета мира". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лицо, близкое к французскому лидеру, пишет УНН.

Детали

Основными причинами отказа являются разногласия в видении международной дипломатии и финансовые условия участия. Администрация Трампа установила порог взноса для стран, претендующих на постоянное место в организации, в размере не менее 1 миллиарда долларов. Согласно проекту устава, Дональд Трамп должен стать первым председателем совета с исключительными полномочиями по формированию его состава.

Французская сторона обеспокоена тем, что предложенная хартия выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и может подорвать авторитет Организации Объединенных Наций. Для Парижа соблюдение принципов и институциональных рамок ООН является позицией, не подлежащей обсуждению. Критики проекта также видят в действиях Трампа попытку создать структуру – конкурента ООН, которую он неоднократно критиковал.

Приглашения присоединиться к совету получили лидеры многих стран, в частности Хавьер Милей и Марк Карни. Трамп рассчитывает на подписание устава и официальное предоставление полномочий комитету в Давосе уже в этот четверг. Однако ряд европейских государств проявляет колебания из-за деталей документа, вызывающих сомнения в целесообразности присоединения к инициативе. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марк Карни
Bloomberg L.P.
Хавьер Милей
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция