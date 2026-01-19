Эммануэль Макрон отклонил приглашение Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа об участии в работе новосозданного "Совета мира". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лицо, близкое к французскому лидеру, пишет УНН.

Детали

Основными причинами отказа являются разногласия в видении международной дипломатии и финансовые условия участия. Администрация Трампа установила порог взноса для стран, претендующих на постоянное место в организации, в размере не менее 1 миллиарда долларов. Согласно проекту устава, Дональд Трамп должен стать первым председателем совета с исключительными полномочиями по формированию его состава.

Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов

Французская сторона обеспокоена тем, что предложенная хартия выходит за рамки урегулирования ситуации в Газе и может подорвать авторитет Организации Объединенных Наций. Для Парижа соблюдение принципов и институциональных рамок ООН является позицией, не подлежащей обсуждению. Критики проекта также видят в действиях Трампа попытку создать структуру – конкурента ООН, которую он неоднократно критиковал.

В мид беларуси заявили, что Трамп якобы предложил лукашенко присоединиться к "Совету мира"

Приглашения присоединиться к совету получили лидеры многих стран, в частности Хавьер Милей и Марк Карни. Трамп рассчитывает на подписание устава и официальное предоставление полномочий комитету в Давосе уже в этот четверг. Однако ряд европейских государств проявляет колебания из-за деталей документа, вызывающих сомнения в целесообразности присоединения к инициативе.

В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе