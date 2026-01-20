$43.180.08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 2678 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 7236 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 11108 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 12554 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 12454 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 32752 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 63849 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50881 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49759 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 65686 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 62908 просмотра
Financial Times

Украину пригласили в Совет мира Трампа: Зеленский ответил, возможно ли сотрудничество с РФ и Беларусью

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Украина получила приглашение присоединиться к Совету мира, инициированному Дональдом Трампом. Президент Зеленский считает сложным членство в нем вместе с Россией и Беларусью, которые являются врагами.

Украину пригласили в Совет мира Трампа: Зеленский ответил, возможно ли сотрудничество с РФ и Беларусью

Украина получила приглашение присоединиться к Совету мира, инициатором создания которого является президент США Дональд Трамп. Вместе с тем сложно представить членство в этой организации с россией и беларусью - двумя соседними государствами, совместно начавшими войну против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопросы украинских СМИ, передает УНН.

Детали

Приглашение мы получили. Дипломаты работают над этим приглашением. россия наш враг, беларусь их союзник. Честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто россия - это о "совете войны". И беларусь вместе с ними. А именно режим лукашенко

- заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным проинформировать партнеров об изменении тактики рф и особом направлении атак на энергетику.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
