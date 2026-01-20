Украину пригласили в Совет мира Трампа: Зеленский ответил, возможно ли сотрудничество с РФ и Беларусью

Украина получила приглашение присоединиться к Совету мира, инициатором создания которого является президент США Дональд Трамп. Вместе с тем сложно представить членство в этой организации с россией и беларусью - двумя соседними государствами, совместно начавшими войну против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопросы украинских СМИ, передает УНН.

Детали

Приглашение мы получили. Дипломаты работают над этим приглашением. россия наш враг, беларусь их союзник. Честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто россия - это о "совете войны". И беларусь вместе с ними. А именно режим лукашенко - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным проинформировать партнеров об изменении тактики рф и особом направлении атак на энергетику.