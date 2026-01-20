Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта

Сегодня, 20 января, отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта. Именно в эти дни, 11 лет назад, завершились бои за аэродром, продолжавшиеся с мая 2014 года, пишет УНН.

День защитников ДАП

В этот день, 20 января 2022 года, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины подписали совместный приказ, которым утверждается ежегодное проведение памятных мероприятий ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

"Оборона Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева вошла в историю Украины как героическая оборона Донецкого аэропорта. 242 дня украинские военнослужащие, добровольцы и волонтеры защищали Донецкий аэропорт в российской войне против Украины. Бои за Донецкий аэропорт стали одними из самых ожесточенных в этой войне. Защитники Донецкого аэропорта продемонстрировали историческую несокрушимость казацкого боевого духа нашего современного войска. "Киборги" стали крепче, чем бетонное перекрытие терминала Донецкого аэропорта", - говорится в приказе.

Как отмечается в документе, "с целью военно-патриотического воспитания, чествования подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, оборонявших Донецкий аэропорт от российского агрессора, и продолжения лучших боевых традиций: установить в системе Министерства обороны Украины День памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечать ежегодно 20 января".

Согласно приказу, ежегодно в течение января предусматривается:

проведение с участием руководителей органов государственной власти, представителей органов местного самоуправления, общественности торжеств, посвященных Дню памяти защитников Донецкого аэропорта;

проведение в воинских частях (учреждениях, организациях), высших военных учебных заведениях тематических мероприятий, презентаций, лекций, бесед, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта;

организация книжных выставок и тематических встреч в библиотеках Вооруженных сил Украины; просмотр и обсуждение документальных фильмов, видеохроник, презентационных материалов, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта;

освещение в средствах массовой информации мероприятий с участием личного состава Вооруженных сил Украины ко Дню памяти защитников Донецкого аэропорта.

Развитие событий

14 апреля 2014 года стало новым этапом в истории независимой Украины. Именно в этот день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов подписал Указ о начале Антитеррористической операции – ответ государства на попытку внешнего вторжения и внутренней дестабилизации.

Операция имела целью освобождение захваченных пророссийскими боевиками территорий Донетчины и Луганщины.

Реклама Донецкого аэропорта

В частности, зоной боевых действий стал аэродром, открытый в 1933 году. К Евро-2012 здесь построили новую взлетно-посадочную полосу, которая могла принимать все разновидности самолетов. Во время церемонии открытия на нее приземлялся уже тоже легендарный самолет "Мрия", который был уничтожен во время боев за Гостомель.

Именно в том году, 26 мая начались бои украинских военных против российских сепаратистов за Донецкий аэропорт. Бои за установление контроля над международным аэропортом, имеющим стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 по 21 января 2015 года.

Бойцы ССО в ДАП - на последнем фото можно увидеть командующего ССО Александра Трепака по позывному "Редут", который принимал участие в защите ДАП.

После боя 26 мая на протяжении всего лета на аэродроме не происходило значительных огневых столкновений, перестрелки носили кратковременный и эпизодический характер. А уже в начале сентября 2014 года в аэропорту начались тяжелые бои - враг активизировал наступление вопреки Минским договоренностям.

Украинские военнослужащие удерживали старый и новый терминалы. Опорным пунктом сил АТО был поселок Пески – через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, происходила ротация. В этом же поселке развернули артиллерию огневой поддержки.

Оборонцы ДАП поют гимн Украины

Пророссийские силы систематически штурмовали терминалы, занимали новые позиции, теряли их и снова готовили штурмы. В результате боев разрушалась инфраструктура аэропорта – в декабре 2014 года значительные повреждения получил старый терминал. А 13 января 2015 года, после почти восьми месяцев ежедневных обстрелов, обрушилась диспетчерская вышка Донецкого аэропорта, которую удерживали украинские бойцы.

16 января - начался один из самых тяжелых боев, длившийся почти сутки без перерыва. 19-20 января - боевики, воспользовавшись "режимом тишины" для эвакуации раненых, заминировали и взорвали перекрытия нового терминала. Под завалами погибли десятки героев.

Диспетчерская вышка Донецкого аэропорта

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов. Потери боевиков "днр" составили примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из россии.

Сгоревшая БМП-2

Герои ДАП

В конце боев, когда боевики почти полностью взяли контроль над аэропортом и часть защитников оказалась отрезанной, некоторые украинские военные попали в плен. В частности, во время обороны аэропорта пулеметчик 90-го отдельного десантно-штурмового батальона "Житомир" 81-й десантно-штурмовой бригады Игорь Брановицкий вынес на себе из нового терминала раненых побратимов и вернулся назад, но был захвачен в плен. По словам очевидцев, добровольно признал себя пулеметчиком, которого разыскивали боевики.

21 января 2015 года после длительных пыток и издевательств в плену Брановицкого застрелил российский террорист арсен павлов по прозвищу "Моторола". Брановицкий в 2016 году награжден званием Героя Украины, а судьба "Моторолы" всем известна - он был ликвидирован в лифте, когда тот поднимался в свою квартиру.

Игорь Брановицкий - защитник ДАП

Еще один защитник ДАП - Иван Зубков, который погиб 20 января 2015 года под руинами второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта, прикрывая отход подразделения.

Во время командования боем старший лейтенант Иван Зубков был вынужден вызвать огонь артиллерии на себя, чтобы прикрыть отход подразделения. 19 января Иван Зубков получил ранение в руку, но продолжил выполнять боевую задачу, оставшись вместе со своими бойцами в новом терминале аэропорта. На следующий день, 20 января 2015 года, лично прикрывая отход подразделения, Зубков погиб под руинами взорванного российскими наемниками второго этажа нового терминала ДАП.

Указом Президента Украины Ивану Зубкову посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Старший лейтенант Иван Зубков

Это лишь несколько имен из сотен. Игорь Брановицкий, Иван Зубков и многие другие защитники ДАП - это лишь часть большого списка Героев, имена которых навсегда вписаны в историю Украины.

По состоянию на сегодня

По состоянию на сегодняшний день Донецкий аэропорт, как и населенный пункт Пески, оккупирован российскими захватчиками. Институт изучения войны сообщал, что россия планирует активнее использовать временно оккупированные территории Украины, в частности район Донецкого аэропорта, для осуществления атак дронами.

Видео с российского вертолета