Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, 20 січня, відзначається День вшанування захисників Донецького аеропорту. Саме цими днями, 11 років тому завершилися бої за летовище, що тривали з травня 2014-го року, пише УНН.

День захисників ДАП

Цього дня, 20 січня 2022 року, Міністерство оборони та Збройні сили України підписали спільний наказ, яким затверджується щорічне проведення пам’ятних заходів до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту.

"Оборона Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва увійшла в історію України як героїчна оборона Донецького аеропорту. 242 дні українські військовослужбовці, добровольці й волонтери боронили Донецький аеропорт у російській війні проти України. Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших у цій війні. Захисники Донецького аеропорту продемонстрували історичну незламність козацького бойового духу нашого сучасного війська. "Кіборги" стали міцнішими, ніж бетонне перекриття терміналу Донецького аеропорту", - йдеться в наказі.

Як зазначається у документі, "з метою військово-патріотичного виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які обороняли Донецький аеропорт від російського агресора, та продовження кращих бойових традицій: встановити в системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначати щороку 20 січня".

Відповідно до наказу, щороку протягом січня передбачається:

проведення за участю керівників органів державної влади, представників органів місцевого самоврядування, громадськості урочистостей, присвячених Дню вшанування захисників Донецького аеропорту;

проведення у військових частинах (установах, організаціях), вищих військових навчальних закладах тематичних заходів, презентацій, лекцій, бесід, присвячених темі оборони Донецького аеропорту;

організацію книжкових виставок та тематичних зустрічей у бібліотеках Збройних сил України; перегляд та обговорення документальних фільмів, відеохронік, презентаційних матеріалів, присвячених темі оборони Донецького аеропорту;

висвітлення в засобах масової інформації заходів за участю особового складу Збройних сил України до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту.

Перебіг подій

14 квітня 2014 року стало новим етапом в історії незалежної України. Саме цього дня виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов підписав Указ про початок Антитерористичної операції – відповідь держави на спробу зовнішнього вторгнення та внутрішньої дестабілізації.

Операція мала на меті звільнення захоплених проросійськими бойовиками територій Донеччини й Луганщини.

Реклама Донецького аеропорту

Зокрема, зоною бойових дій стало летовище, відкрите 1933 року. До Євро-2012 тут збудували нову злітно-посадкову смугу, яка могла приймати усі різновиди літаків. Під час церемонії відкриття на неї приземлявся вже теж легендарний літак "Мрія", який був знищений під час боїв за Гостомель.

Саме того року, 26 травня почалися бої українських військових проти російських сепаратистів за Донецький аеропорт. Бої за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

Бійці ССО в ДАП - на останньому фото можна побачити командувача ССО Олександра Трепака на позивний "Редут", який брав участь у захисті ДАП.

Після бою 26 травня упродовж усього літа на летовищі не відбувалося значних вогневих сутичок, перестрілки мали короткочасний та епізодичний характер. А вже на початку вересня 2014 року в аеропорту розпочалися важкі бої - ворог активізував наступ усупереч Мінським домовленостям.

Українські військовослужбовці утримували старий і новий термінали. Опорним пунктом сил АТО було селище Піски – через нього захисникам аеропорту постачали провізію й боєприпаси, відбувалася ротація. У цьому ж селищі розгорнули артилерію вогневої підтримки.

Оборонці ДАП співають гімн України

Проросійські сили систематично штурмували термінали, займали нові позиції, втрачали їх і знову готували штурми. Внаслідок боїв руйнувалася інфраструктура аеропорту – у грудні 2014 року значних пошкоджень зазнав старий термінал. А 13 січня 2015 року, після майже восьми місяців щоденних обстрілів, обвалилася диспетчерська вежа Донецького аеропорту, яку утримували українські бійці.

16 січня - розпочався один із найважчих боїв, що тривав майже добу без перерви. 19-20 січня - бойовики, скориставшись "режимом тиші" для евакуації поранених, замінували та підірвали перекриття нового термінала. Під завалами загинули десятки героїв.

Диспетчерська вежа Донецького аеропорту

21 січня 2015 року ухвалили рішення відвести українських військовослужбовців з нового термінала - цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Загалом оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 бійців. Втрати бойовиків "днр" становили приблизно 100 осіб, серед них виявилось 33 вихідці з росії.

Спалена БМП-2

Герої ДАП

У кінці боїв, коли бойовики майже повністю взяли контроль над аеропортом і частина захисників опинилася відрізаною, деякі українські військові потрапили в полон. Зокрема, під час оборони аеропорту кулеметник 90-го окремого десантно-штурмового батальйону "Житомир" 81-ї десантно-штурмової бригади Ігор Брановицький виніс на собі з нового термінала поранених побратимів і повернувся назад, але був захоплений у полон. За словами очевидців, добровільно визнав себе кулеметником, якого розшукували бойовики.

21 січня 2015 року після тривалих тортур і знущань у полоні Брановицького застрелив російський терорист арсен павлов на прізвисько "Моторола". Брановицький у 2016 році нагороджений званням Героя України, а доля "Мотороли" всім відома - його було ліквідовано у ліфті, коли той підіймався до власної квартири.

Ігор Брановицький - захисник ДАП

Ще один захисник ДАП - Іван Зубков, який загинув 20 січня 2015 року під руїнами другого поверху нового термінала Донецького аеропорту, прикриваючи відхід підрозділу.

Під час керування боєм старший лейтенант Іван Зубков був змушений викликати вогонь артилерії на себе, щоб прикрити відхід підрозділу. 19 січня Іван Зубков дістав поранення в руку, але продовжив виконувати бойове завдання, лишившись разом зі своїми бійцями у новому терміналі аеропорту. Наступного дня, 20 січня 2015 року, особисто прикриваючи відхід підрозділу, Зубков загинув під руїнами підірваного російськими найманцями другого поверху нового термінала ДАП.

Указом Президента України Іванові Зубкову посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Старший лейтенант Іван Зубков

Це лише кілька імен із сотень. Ігор Брановицький, Іван Зубков і багато інших захисників ДАП - це лише частина великого списку Героїв, імена яких назавжди вписані в історію України.

Станом на сьогодні

Станом на сьогодення Донецький аеропорт, як і населений пункт Піски, окупований російськими загарбниками. Інститут вивчення війни повідомляв, що росія планує активніше використовувати тимчасово окуповані території України, зокрема район Донецького аеропорту, для здійснення атак дронами.

росія готує Донецький аеропорт для атак "Шахедами" по Україні - ISW

Відео з російського гелікоптера