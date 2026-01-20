США готовятся к "катастрофическому" зимнему шторму "Ферн"

Синоптики предупредили о приближении мощного зимнего шторма, который в эти выходные охватит территорию от Техаса до Каролины. По прогнозам Национальной метеорологической службы, шторм, получивший название "Ферн", может вызвать "потенциально катастрофическое" обледенение, что приведет к массовым отключениям электроэнергии и разрушению инфраструктуры. Об этом пишет УНН.

Подробности

Бывший главный научный сотрудник NOAA Райан Мау отметил, что сочетание арктического воздуха с влагой из Мексиканского залива создаст условия для сильных ледяных дождей. Специалисты предостерегают: накопление льда толщиной от 1,5 до 2,5 см может стать критическим для деревьев и линий электропередач.

Ожидается, что непогода начнется в пятницу, 23 января, в Оклахоме и Арканзасе, после чего сместится на юго-восток – в Даллас, Мемфис и Каролину. Помимо гололеда, прогнозируют значительные снегопады и снег с дождем. Представители энергетических компаний уже готовятся к аварийным работам, а власти призывают жителей южных штатов ограничить поездки и сделать запасы необходимых вещей.

Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии