В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
США готовятся к "катастрофическому" зимнему шторму "Ферн"

Киев • УНН

 • 706 просмотра

В США готовятся к массивному зимнему шторму на выходных, который может затронуть сразу несколько штатов.

США готовятся к "катастрофическому" зимнему шторму "Ферн"

Синоптики предупредили о приближении мощного зимнего шторма, который в эти выходные охватит территорию от Техаса до Каролины. По прогнозам Национальной метеорологической службы, шторм, получивший название "Ферн", может вызвать "потенциально катастрофическое" обледенение, что приведет к массовым отключениям электроэнергии и разрушению инфраструктуры. Об этом пишет УНН.

Подробности

Бывший главный научный сотрудник NOAA Райан Мау отметил, что сочетание арктического воздуха с влагой из Мексиканского залива создаст условия для сильных ледяных дождей. Специалисты предостерегают: накопление льда толщиной от 1,5 до 2,5 см может стать критическим для деревьев и линий электропередач.

Ожидается, что непогода начнется в пятницу, 23 января, в Оклахоме и Арканзасе, после чего сместится на юго-восток – в Даллас, Мемфис и Каролину. Помимо гололеда, прогнозируют значительные снегопады и снег с дождем. Представители энергетических компаний уже готовятся к аварийным работам, а власти призывают жителей южных штатов ограничить поездки и сделать запасы необходимых вещей.

Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии20.01.26, 21:55 • 1540 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
