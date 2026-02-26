Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Бубку звания Героя Украины
Киев • УНН
Скелетонист Владислав Гераскевич поблагодарил за приглашение и призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде Украины. Он пришел туда со "шлемом памяти", который он так и не смог использовать на заезде на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из сессионного зала украинского парламента.
Подробности
Сначала Гераскевич поблагодарил за приглашение, аплодисменты и поддержку. Параллельно в сети появились фото выступления спортсмена со шлемом с трибуны Верховной Рады.
Часто вижу, что здесь много свободных мест. На самом деле сейчас впервые я здесь нахожусь. Но я так понимаю, что уже победил некоторых ваших коллег по показателю посещения пленарных сессий
Далее Гераскевич заявил, что в Международном олимпийском комитете находятся представители Украины, которым там не место.
Я говорю о господине Сергее Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину. Он торгует с оккупантами. Он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек, и вправду, подыгрывает россии. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас добывается, буквально, чаще всего, а его дают сейчас посмертно, это недопустимо. И с этим мы также должны бороться
Он призвал лишить Бубку этого звания, наложить на него санкции.
Напомним
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич присутствовал во время украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обратился с речью к мировым лидерам. Он выразил благодарность за поддержку Украины, подчеркнул важность единства и памяти о погибших.