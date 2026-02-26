Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Бубку звания Героя Украины

$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 1732 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 17657 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 33163 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 29570 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 27546 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 23634 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 18480 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 38849 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19354 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18462 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
75%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27 • 17394 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25 • 15432 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22 • 13498 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26 февраля, 03:05 • 12089 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов04:58 • 5582 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 38849 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 43491 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 26764 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 63250 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 72393 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 654 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 27831 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 31596 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 35597 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 37214 просмотра
Актуальное
Отопление
Дипломатка
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер

Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Бубку звания Героя Украины

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Скелетонист Владислав Гераскевич поблагодарил за приглашение и призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины.

Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Бубку звания Героя Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде Украины. Он пришел туда со "шлемом памяти", который он так и не смог использовать на заезде на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из сессионного зала украинского парламента.

Подробности

Сначала Гераскевич поблагодарил за приглашение, аплодисменты и поддержку. Параллельно в сети появились фото выступления спортсмена со шлемом с трибуны Верховной Рады.

Часто вижу, что здесь много свободных мест. На самом деле сейчас впервые я здесь нахожусь. Но я так понимаю, что уже победил некоторых ваших коллег по показателю посещения пленарных сессий

- заявил он, чем вызвал среди депутатов улыбку, смех и аплодисменты.

Далее Гераскевич заявил, что в Международном олимпийском комитете находятся представители Украины, которым там не место.

Я говорю о господине Сергее Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину. Он торгует с оккупантами. Он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек, и вправду, подыгрывает россии. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас добывается, буквально, чаще всего, а его дают сейчас посмертно, это недопустимо. И с этим мы также должны бороться

- сказал Гераскевич.

Он призвал лишить Бубку этого звания, наложить на него санкции.

Напомним

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич присутствовал во время украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обратился с речью к мировым лидерам. Он выразил благодарность за поддержку Украины, подчеркнул важность единства и памяти о погибших.

Евгений Устименко

ОбществоСпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Верховная Рада
Украина