Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Бубку звания Героя Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде Украины. Он пришел туда со "шлемом памяти", который он так и не смог использовать на заезде на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию из сессионного зала украинского парламента.

Сначала Гераскевич поблагодарил за приглашение, аплодисменты и поддержку. Параллельно в сети появились фото выступления спортсмена со шлемом с трибуны Верховной Рады.

Часто вижу, что здесь много свободных мест. На самом деле сейчас впервые я здесь нахожусь. Но я так понимаю, что уже победил некоторых ваших коллег по показателю посещения пленарных сессий

Далее Гераскевич заявил, что в Международном олимпийском комитете находятся представители Украины, которым там не место.

Я говорю о господине Сергее Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. И на самом деле мне стыдно, что он носит это звание. Он не должен его носить. Человек системно уничтожает Украину. Он торгует с оккупантами. Он допускает российские флаги в организациях, которые он возглавляет. Человек, и вправду, подыгрывает россии. И когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас добывается, буквально, чаще всего, а его дают сейчас посмертно, это недопустимо. И с этим мы также должны бороться