20:12 • 4674 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 10054 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 12889 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 23970 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 21181 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 33571 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 22257 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27863 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25299 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25324 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Эксклюзивы
российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рф

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Ракета ПВО рф попала в жилую многоэтажку в поселке афипский. Местные жители считают, что здание атаковала Украина.

российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рф

российская ракета ПВО попала в жилую многоэтажку в поселке Афипский, Краснодарского края РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Местные власти пока не комментировали взрывы в городе. В то же время, по версии многих местных жителей, здание атаковала Украина.

Вы хохла пустили в дом

- говорится в одном из сообщений.

Также некоторые россияне предполагают, что это была украинская ракета "Фламинго", но большинство склоняются к мнению, что атака была совершена украинскими БПЛА.

Справка

Афипский – поселок городского типа в Северском районе Краснодарского края РФ, расположенный в 15 км юго-западнее Краснодара. Железнодорожная станция Афипская пролегает на линии Краснодар – Новороссийск.

Афипский известен своим нефтеперерабатывающим заводом, который считается крупнейшей составляющей промышленности всего района.

Напомним

В декабре подразделения Сил обороны Украины в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника нанесли удары по ключевым объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры РФ - в частности, по Афипскому НПЗ.

БПЛА атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнул сильный пожар26.09.25, 07:18 • 4509 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
российская пропаганда