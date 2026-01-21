российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рф

российская ракета ПВО попала в жилую многоэтажку в поселке Афипский, Краснодарского края РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Местные власти пока не комментировали взрывы в городе. В то же время, по версии многих местных жителей, здание атаковала Украина.

Вы хохла пустили в дом - говорится в одном из сообщений.

Также некоторые россияне предполагают, что это была украинская ракета "Фламинго", но большинство склоняются к мнению, что атака была совершена украинскими БПЛА.

Справка

Афипский – поселок городского типа в Северском районе Краснодарского края РФ, расположенный в 15 км юго-западнее Краснодара. Железнодорожная станция Афипская пролегает на линии Краснодар – Новороссийск.

Афипский известен своим нефтеперерабатывающим заводом, который считается крупнейшей составляющей промышленности всего района.

Напомним

В декабре подразделения Сил обороны Украины в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника нанесли удары по ключевым объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры РФ - в частности, по Афипскому НПЗ.

