російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рф

російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у селищі афіпський, краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Місцева влада наразі не коментувала вибухи у місті. Водночас, за версією багатьох місцевих мешканців, будівлю атакувала Україна.

Ви хохла пустили в дім - йдеться в одному з дописів.

Також деякі росіяни припускають, що це була українська ракета "Фламінго", але більшість схиляються до думки, що атака була здійснена українськими БпЛА.

Довідково

афіпський – селище міського типу в міверському районі краснодарського краю рф, розташоване за 15 км південно-західніше від краснодара. Залізнична станція афіпська пролягає на лінії краснодар – новоросійськ.

афіпський відомий своїм нафтопереробним заводом, який вважається найбільшою складовою промисловості всього району.

Нагадаємо

У грудні підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника завдали ударів по ключових об’єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури рф - зокрема, по Афіпському НПЗ.

БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа