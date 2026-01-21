російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рф
Київ • УНН
Ракета ППО рф влучила в житлову багатоповерхівку в селищі афіпський. Місцеві жителі вважають, що будівлю атакувала Україна.
російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у селищі афіпський, краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Місцева влада наразі не коментувала вибухи у місті. Водночас, за версією багатьох місцевих мешканців, будівлю атакувала Україна.
Ви хохла пустили в дім
Також деякі росіяни припускають, що це була українська ракета "Фламінго", але більшість схиляються до думки, що атака була здійснена українськими БпЛА.
Довідково
афіпський – селище міського типу в міверському районі краснодарського краю рф, розташоване за 15 км південно-західніше від краснодара. Залізнична станція афіпська пролягає на лінії краснодар – новоросійськ.
афіпський відомий своїм нафтопереробним заводом, який вважається найбільшою складовою промисловості всього району.
Нагадаємо
У грудні підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника завдали ударів по ключових об’єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури рф - зокрема, по Афіпському НПЗ.
БпЛА атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї: спалахнула сильна пожежа26.09.25, 07:18 • 4509 переглядiв