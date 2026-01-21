$43.180.08
20:12 • 5080 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 10644 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 13437 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 24538 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 21540 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 33769 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 22345 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27922 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25364 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25402 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рф

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Ракета ППО рф влучила в житлову багатоповерхівку в селищі афіпський. Місцеві жителі вважають, що будівлю атакувала Україна.

російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рф

російська ракета ППО влучила в житлову багатоповерхівку у селищі афіпський, краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Місцева влада наразі не коментувала вибухи у місті. Водночас, за версією багатьох місцевих мешканців, будівлю атакувала Україна.

Ви хохла пустили в дім

- йдеться в одному з дописів.

Також деякі росіяни припускають, що це була українська ракета "Фламінго", але більшість схиляються до думки, що атака була здійснена українськими БпЛА.

Довідково

афіпський – селище міського типу в міверському районі краснодарського краю рф, розташоване за 15 км південно-західніше від краснодара. Залізнична станція афіпська пролягає на лінії краснодар – новоросійськ.

афіпський відомий своїм нафтопереробним заводом, який вважається найбільшою складовою промисловості всього району.

Нагадаємо

У грудні підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника завдали ударів по ключових об’єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури рф - зокрема, по Афіпському НПЗ.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
російська пропаганда