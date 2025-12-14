Сили оборони уразили афіпський НПЗ, нафтобазу в урюпінську та низку військових об’єктів рф

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 15:54 • 24709 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 47897 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 34701 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 34637 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 29271 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 18637 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18304 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16084 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14133 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14435 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
96%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені14 грудня, 00:37 • 17601 перегляди
Іран перехопив іноземний танкер в Оманській затоці за підозрою у контрабанді14 грудня, 01:31 • 5746 перегляди
Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськVideo14 грудня, 01:56 • 4724 перегляди
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 8342 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 12123 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 33377 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 38096 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 39074 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 48947 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 72694 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 18778 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 20774 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 25742 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 60169 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 40799 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
The Guardian

Сили оборони уразили афіпський НПЗ, нафтобазу в урюпінську та низку військових об’єктів рф

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Сили оборони України завдали ударів по Афіпському НПЗ, нафтобазі в Урюпінську та військових об'єктах рф. Уражено станції РЕБ, пункти управління, ЗРК та лабораторію БПЛА.

Сили оборони уразили афіпський НПЗ, нафтобазу в урюпінську та низку військових об’єктів рф

Підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника завдали ударів по ключових об’єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури рф і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Зокрема, уражено потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї рф - у районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області, де сталися вибухи й займання. Ступінь пошкоджень уточнюється.

На ТОТ Донецької області уражено станцію РЕБ "Волна-2", два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, ще одну станцію РЕБ та радіолокаційну станцію "Імбир". У Запорізькій області під удари потрапили ЗРК "Тор-М2" і ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Крім того, на ТОТ Криму українські воїни уразили дві бази ПММ, РЛС "Каста-2Е2" та радіолокаційну станцію 96Л6Е - важливий елемент систем ППО С-300/С-400.

Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 13 грудня невідомі безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству в російському Саратові. росЗМІ повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Ракетна система С-400
С-300
Крим
Україна