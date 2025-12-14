Сили оборони уразили афіпський НПЗ, нафтобазу в урюпінську та низку військових об’єктів рф
Київ • УНН
Сили оборони України завдали ударів по Афіпському НПЗ, нафтобазі в Урюпінську та військових об'єктах рф. Уражено станції РЕБ, пункти управління, ЗРК та лабораторію БПЛА.
Підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника завдали ударів по ключових об’єктах паливно-енергетичної та військової інфраструктури рф і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Деталі
Зокрема, уражено потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї рф - у районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Також під удар потрапила нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області, де сталися вибухи й займання. Ступінь пошкоджень уточнюється.
На ТОТ Донецької області уражено станцію РЕБ "Волна-2", два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, ще одну станцію РЕБ та радіолокаційну станцію "Імбир". У Запорізькій області під удари потрапили ЗРК "Тор-М2" і ворожа лабораторія безпілотних комплексів.
Крім того, на ТОТ Криму українські воїни уразили дві бази ПММ, РЛС "Каста-2Е2" та радіолокаційну станцію 96Л6Е - важливий елемент систем ППО С-300/С-400.
Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України
Нагадаємо
У ніч на 13 грудня невідомі безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству в російському Саратові. росЗМІ повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу.