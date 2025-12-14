Силы обороны поразили афипский НПЗ, нефтебазу в урюпинске и ряд военных объектов рф

Подразделения Сил обороны Украины в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника нанесли удары по ключевым объектам топливно-энергетической и военной инфраструктуры рф и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

В частности, поражены мощности афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае рф — в районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Также под удар попала нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области, где произошли взрывы и возгорание. Степень повреждений уточняется.

На ВОТ Донецкой области поражена станция РЭБ "Волна-2", два пункта управления подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, еще одна станция РЭБ и радиолокационная станция "Имбирь". В Запорожской области под удары попали ЗРК "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.

Кроме того, на ВОТ Крыма украинские воины поразили две базы ГСМ, РЛС "Каста-2Е2" и радиолокационную станцию 96Л6Е — важный элемент систем ПВО С-300/С-400.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мер, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины