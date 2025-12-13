Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа
Київ • УНН
У ніч на 13 грудня невідомі безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству в російському Саратові. росЗМІ повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу.
У ніч на 13 грудня невідомі безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству в російському Саратові, яке лише нещодавно відновило роботу. Про це інформує УНН з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, росЗМІ.
Деталі
У ніч на 13 грудня росЗМІ повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу.
Зазначається, що у небі спостерігався яскравий спалах, що супроводжувався гучними вибухами.
У Саратові є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Є загиблий
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 28 листопада, де було зафіксовано вибухи та пожежу.
Сили оборони України в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів у Новоросійську, нафтопереробний завод у Саратовській області та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Енгельса. Застосовувалися ракети "Нептун" та ударні БпЛА, було зафіксовано вибухи та пожежі.
У ніч на 11 листопада було атаковано Саратовський НПЗ, а також АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії.
Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області12.12.25, 18:30 • 2780 переглядiв