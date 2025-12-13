Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа

$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 6206 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
12 грудня, 18:15 • 15054 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 18530 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 23600 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 30696 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 34263 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 43321 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 32093 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24092 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 24324 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5.1м/с
63%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 14325 перегляди
Безпілотники СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі: виробничі процеси призупиненоPhoto12 грудня, 18:32 • 5162 перегляди
У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ12 грудня, 18:42 • 4562 перегляди
Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували12 грудня, 19:20 • 9074 перегляди
Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ12 грудня, 19:53 • 4508 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 14361 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 34263 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 29763 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 43321 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 77405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Ларрі Фінк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 29763 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 25345 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 55223 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 46537 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 51293 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times
The Washington Post

Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У ніч на 13 грудня невідомі безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству в російському Саратові. росЗМІ повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу.

Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа

У ніч на 13 грудня невідомі безпілотники завдали удару по нафтопереробному підприємству в російському Саратові, яке лише нещодавно відновило роботу. Про це інформує УНН з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, росЗМІ.

Деталі

У ніч на 13 грудня росЗМІ повідомили про вибухи та можливі влучання на території Саратовського нафтопереробного заводу.

Зазначається, що у небі спостерігався яскравий спалах, що супроводжувався гучними вибухами.

У Саратові є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Є загиблий

- написав губернатор Саратовської області написав у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ у ніч на 28 листопада, де було зафіксовано вибухи та пожежу. 

Сили оборони України в ніч на 14 листопада уразили пункт базування кораблів у Новоросійську, нафтопереробний завод у Саратовській області та склад пально-мастильних матеріалів поблизу Енгельса. Застосовувалися ракети "Нептун" та ударні БпЛА, було зафіксовано вибухи та пожежі.

У ніч на 11 листопада було атаковано Саратовський НПЗ, а також АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії.

Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області12.12.25, 18:30 • 2780 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Нептун (крилата ракета)
Генеральний штаб Збройних сил України
Феодосія