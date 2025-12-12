$42.270.01
Ексклюзив
17:00 • 1100 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 10350 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 16305 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 20030 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 31870 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 26286 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22343 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22577 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23807 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29269 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ларрі Фінк
Олена Шуляк
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Велика Британія
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Завод є одним з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти на рік.

Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області рф - один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік, передає УНН із посиланням на Генштаб.

У рамках зниження  наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів,  підрозділи Сил оборони України уразили потужності  нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області рф. Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

У Генштабі підтвердили ураження одного з найбільших російських НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів 06.12.25, 15:21 • 4403 перегляди

Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині, додали у Генштабі.

Втрати ворога уточнюються.

сизранський НПЗ "роснефти" зупинив роботу через атаку БПЛА - ЗМІ09.12.25, 17:37 • 2857 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України