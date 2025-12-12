Переробляє 15 млн тонн нафти: у Генштабі підтвердили удар по російському НПЗ у Ярославській області
Київ • УНН
Підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Завод є одним з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти на рік.
У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області рф. Це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників
У Генштабі додали, що зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.
Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині, додали у Генштабі.
Втрати ворога уточнюються.
