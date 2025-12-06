У Генштабі підтвердили ураження одного з найбільших російських НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про ураження Рязанського НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів на тимчасово окупованій території Луганської області, передає УНН.

У ніч на 6 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області рф. Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації - йдеться у повідомленні.

Ступінь збитків уточнюється, додали у Генштабі.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Додамо

Окрім того, за информацією Генштабу, з метою зниження наступальних спроможностей противника, було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області - підприємства з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони рф.

Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео

Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України - резюмували у Генштабі.

Деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів: кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію рф