У Генштабі підтвердили ураження одного з найбільших російських НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів

09:02 • 7812 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 15164 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 18081 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 28680 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39773 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31801 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 58378 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37873 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36560 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47050 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto6 грудня, 03:34 • 19897 перегляди
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів6 грудня, 04:30 • 6060 перегляди
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 5450 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 4432 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень08:30 • 3676 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 1600 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 26848 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 42203 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 58378 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 52449 перегляди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 23630 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 31971 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34097 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48039 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47284 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

У Генштабі підтвердили ураження одного з найбільших російських НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Сили оборони України завдали удару по Рязанському НПЗ 6 грудня 2025 року, уразивши установку низькотемпературної ізомеризації. Також було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що виробляє корпуси для снарядів.

У Генштабі підтвердили ураження одного з найбільших російських НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про ураження Рязанського НПЗ та заводу з виготовлення корпусів для снарядів на тимчасово окупованій території Луганської області, передає УНН.

У ніч на 6 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області рф. Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації 

- йдеться у повідомленні.

Ступінь збитків уточнюється, додали у Генштабі.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств рф.  Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Додамо

Окрім того, за информацією Генштабу, з метою зниження наступальних спроможностей противника, було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області - підприємства з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони рф. 

Алчевський металургійний комбінат, ймовірно, атакували дрони: у соцмережах з'явилось відео

Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України 

- резюмували у Генштабі.

Деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів: кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію рф

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна