Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 14521 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 17530 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 28160 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39408 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31644 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 57962 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37729 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36496 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46987 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів: кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію рф

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Кіберкорпус ГУР МО та BO Team 6 грудня атакували російську логістичну компанію "Елтранс+". Було деактивовано понад 700 комп'ютерів та серверів, знищено 165 терабайтів даних та виведено з ладу мережеве обладнання.

Деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів: кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію рф

Кіберкорпус ГУР у ніч на 6 грудня атакував провідну логістичну компанію рф - деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних, передає УНН із посиланням на джерела.

У ніч на 6 грудня фахівці ГУР МО спільно BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи  компаній "елтранс +".  Внаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних 

- повідомило джерело.

За словами співрозмовника УНН, крім того уражено систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ. 

Додамо

"Елтранс+" входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами "Елтранс+" користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу. 

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

"Елтранс+" займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних  комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК, повідомив співрозмовник УНН.

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
Санкції
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Китай