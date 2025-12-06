Деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів: кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію рф
Київ • УНН
Кіберкорпус ГУР МО та BO Team 6 грудня атакували російську логістичну компанію "Елтранс+". Було деактивовано понад 700 комп'ютерів та серверів, знищено 165 терабайтів даних та виведено з ладу мережеве обладнання.
Кіберкорпус ГУР у ніч на 6 грудня атакував провідну логістичну компанію рф - деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних, передає УНН із посиланням на джерела.
У ніч на 6 грудня фахівці ГУР МО спільно BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній "елтранс +". Внаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних
За словами співрозмовника УНН, крім того уражено систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.
Додамо
"Елтранс+" входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами "Елтранс+" користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.
Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.
"Елтранс+" займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електроних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським ВПК, повідомив співрозмовник УНН.