Деактивировано более 700 компьютеров и серверов: киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию рф

Киберкорпус ГУР в ночь на 6 декабря атаковал ведущую логистическую компанию рф - деактивировано более 700 компьютеров и серверов, уничтожено или зашифровано 165 терабайтов критически важных данных, передает УНН со ссылкой на источники.

В ночь на 6 декабря специалисты ГУР МО совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы компаний "Элтранс +". В результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании, уничтожено или зашифровано 165 терабайтов критически важных данных - сообщил источник.

По словам собеседника УНН, кроме того поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, а также осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ.

"Элтранс+" входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами "Элтранс+" пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозки сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

"Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК, сообщил собеседник УНН.