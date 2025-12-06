$42.180.00
09:02 • 7254 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 14553 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 17559 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 28187 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 39428 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31656 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58000 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37737 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36496 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46987 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Деактивировано более 700 компьютеров и серверов: киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию рф

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Киберкорпус ГУР МО и BO Team 6 декабря атаковали российскую логистическую компанию "Элтранс+". Было деактивировано более 700 компьютеров и серверов, уничтожено 165 терабайт данных и выведено из строя сетевое оборудование.

Деактивировано более 700 компьютеров и серверов: киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию рф

Киберкорпус ГУР в ночь на 6 декабря атаковал ведущую логистическую компанию рф - деактивировано более 700 компьютеров и серверов, уничтожено или зашифровано 165 терабайтов критически важных данных, передает УНН со ссылкой на источники.

В ночь на 6 декабря специалисты ГУР МО совместно BO Team нанесли киберудар по информационно-коммуникационной инфраструктуре группы  компаний "Элтранс +".  В результате атаки деактивировано более 700 компьютеров и серверов, удалено более тысячи пользователей компании, уничтожено или зашифровано 165 терабайтов критически важных данных 

- сообщил источник.

По словам собеседника УНН, кроме того поражена система контроля доступа, видеонаблюдения хранения данных и резервного копирования, деактивировано и выведено из строя сетевое оборудование вместе с ядром ЦОДа, уничтожены декларации по всем грузам, а также осуществлен "дефейс" всех сайтов компании, которые теперь поздравляют российских пользователей с Днем ВСУ. 

Добавим

"Элтранс+" входит в топ-10 крупнейших таможенных представителей и экспедиторов России. Услугами "Элтранс+" пользуются более 5000 российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса. 

Компания осуществляет международные и внутренние перевозки (автомобильные, морские, авиационные, мультимодальные), складское хранение, перевозки сборных грузов, а также полное таможенное оформление товаров.

"Элтранс+" занимается доставкой подсанкционных товаров, а также различных электронных  комплектующих из Китая, которые используются российским ВПК, сообщил собеседник УНН.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Санкции
Техника
Военное положение
Война в Украине
Китай