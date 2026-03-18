Бельгія планує посилити артилерію – орієнтиром стали успіхи HIMARS в Україні
Київ • УНН
Бельгія сформує підрозділ з РСЗВ, дронами та САУ на основі досвіду війни в Україні. Країна вже замовила 28 установок CAESAR та обирає нові системи.
Бельгія має намір створити ще один артилерійський батальйон із сучасним озброєнням, включно з реактивними системами залпового вогню, дронами та самохідною артилерією. Рішення ухвалюється на тлі аналізу бойового досвіду, зокрема ефективності систем HIMARS в Україні. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Наразі країна вже замовила 28 самохідних артилерійських установок CAESAR Mk2 NG, постачання яких очікується з 2028 року. Водночас у війську вважають це недостатнім для повноцінного посилення артилерійських спроможностей.
Новий батальйон отримає дрони та РСЗВ
За словами представника бельгійської армії, новий підрозділ включатиме не лише додаткові САУ, а й безпілотні системи та баражуючі боєприпаси. Мінометні підрозділи також планують оснащувати FPV-дронами.
При цьому другий батальйон не обов’язково отримає ті самі CAESAR – розглядаються й інші варіанти 155-мм артилерії. Водночас французькі системи залишаються одним із найімовірніших рішень через швидкість постачання та відносну дешевизну.
Спільний вибір із Францією
Щодо реактивних систем, Бельгія планує діяти разом із Францією в межах програми CaMo. Французька сторона наразі розглядає кілька варіантів – від власних розробок до "проміжних" рішень, серед яких південнокорейські та індійські системи.
Очікується, що остаточний вибір Франції вплине і на бельгійське рішення. Таким чином, країна поступово формує нову артилерійську концепцію з акцентом на далекобійність, мобільність та інтеграцію дронів у бойові підрозділи.
