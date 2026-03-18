Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Графіки відключень електроенергії
Бельгія планує посилити артилерію – орієнтиром стали успіхи HIMARS в Україні

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Бельгія сформує підрозділ з РСЗВ, дронами та САУ на основі досвіду війни в Україні. Країна вже замовила 28 установок CAESAR та обирає нові системи.

Бельгія планує посилити артилерію – орієнтиром стали успіхи HIMARS в Україні

Бельгія має намір створити ще один артилерійський батальйон із сучасним озброєнням, включно з реактивними системами залпового вогню, дронами та самохідною артилерією. Рішення ухвалюється на тлі аналізу бойового досвіду, зокрема ефективності систем HIMARS в Україні. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Наразі країна вже замовила 28 самохідних артилерійських установок CAESAR Mk2 NG, постачання яких очікується з 2028 року. Водночас у війську вважають це недостатнім для повноцінного посилення артилерійських спроможностей.

Новий батальйон отримає дрони та РСЗВ

За словами представника бельгійської армії, новий підрозділ включатиме не лише додаткові САУ, а й безпілотні системи та баражуючі боєприпаси. Мінометні підрозділи також планують оснащувати FPV-дронами.

При цьому другий батальйон не обов’язково отримає ті самі CAESAR – розглядаються й інші варіанти 155-мм артилерії. Водночас французькі системи залишаються одним із найімовірніших рішень через швидкість постачання та відносну дешевизну.

Спільний вибір із Францією

Щодо реактивних систем, Бельгія планує діяти разом із Францією в межах програми CaMo. Французька сторона наразі розглядає кілька варіантів – від власних розробок до "проміжних" рішень, серед яких південнокорейські та індійські системи.

Очікується, що остаточний вибір Франції вплине і на бельгійське рішення. Таким чином, країна поступово формує нову артилерійську концепцію з акцентом на далекобійність, мобільність та інтеграцію дронів у бойові підрозділи.

Степан Гафтко

