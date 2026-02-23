Армія США провела випробування систем HIMARS в екстремальних умовах Арктики під час навчань на Алясці

Військовослужбовці 17-ї польової артилерійської бригади успішно виконали завдання з нанесення точних ударів на велику дальність у межах навчань Об'єднаного тихоокеанського багатонаціонального центру готовності. Операція була спрямована на перевірку боєздатності ракетних систем в умовах наднизьких температур та складної логістики арктичного регіону. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Під час виконання місії арктичні температури спричинили замерзання ключових компонентів пускових установок HIMARS, що ставило під загрозу дотримання оперативних графіків. Завдяки тісній координації з 11-ю повітряно-десантною дивізією та фахівцями технічної підтримки, підрозділам вдалося забезпечити необхідний температурний режим для стабільної роботи електроніки та механізмів.

Це випробовує нашу здатність проектувати силу в суворих умовах, змушуючи нас стикатися та вирішувати складні проблеми, які ми просто не можемо змоделювати на нашій базі