Армія США провела випробування систем HIMARS в екстремальних умовах Арктики під час навчань на Алясці

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 лютого, 19:57 • 9758 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 18794 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 25649 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 32869 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 33595 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 45707 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51627 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41656 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 66942 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 71981 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа22 лютого, 17:12 • 5790 перегляди
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 6190 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 5056 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 16444 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 6252 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 83647 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 93377 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 101268 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 113325 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 151408 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Вашингтон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 40959 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 42914 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 43068 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34193 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 36696 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Золото

Армія США провела випробування систем HIMARS в екстремальних умовах Арктики під час навчань на Алясці

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Армія США успішно випробувала HIMARS в Арктиці, попри замерзання компонентів. Це підтвердило здатність вести точний вогонь у суворих умовах.

Армія США провела випробування систем HIMARS в екстремальних умовах Арктики під час навчань на Алясці

Військовослужбовці 17-ї польової артилерійської бригади успішно виконали завдання з нанесення точних ударів на велику дальність у межах навчань Об'єднаного тихоокеанського багатонаціонального центру готовності. Операція була спрямована на перевірку боєздатності ракетних систем в умовах наднизьких температур та складної логістики арктичного регіону. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Під час виконання місії арктичні температури спричинили замерзання ключових компонентів пускових установок HIMARS, що ставило під загрозу дотримання оперативних графіків. Завдяки тісній координації з 11-ю повітряно-десантною дивізією та фахівцями технічної підтримки, підрозділам вдалося забезпечити необхідний температурний режим для стабільної роботи електроніки та механізмів.

Це випробовує нашу здатність проектувати силу в суворих умовах, змушуючи нас стикатися та вирішувати складні проблеми, які ми просто не можемо змоделювати на нашій базі

– заявив капітан Бенні Родрігес, командир батареї 17-ї бригади польової артилерії.

НАТО запускає ініціативу Arctic Century для посилення стримування в Арктиці11.02.26, 17:32 • 4246 переглядiв

Військові відпрацювали тактику швидкого розгортання та відходу з позицій, що є критично важливим для виживання артилерійських розрахунків у сучасному високотехнологічному конфлікті.

Стратегічне значення арктичної підготовки

Навчання підтвердили здатність американських сил вести точний вогонь на великі відстані, незважаючи на суворий клімат, який суттєво впливає на витривалість особового складу та надійність техніки.

Армія США розглядає Арктику як стратегічно важливий регіон, де мобільність і можливість швидкого реагування мають вирішальне значення для стримування потенційних загроз. Інтеграція важкої артилерії з аеромобільними підрозділами дозволяє відшліфувати взаємодію військ у середовищі, де обмежена інфраструктура вимагає максимальної автономності та гнучкості від кожного солдата.

У НАТО впевнені у здатності одночасно захищати східний фланг і Арктику12.02.26, 12:13 • 4049 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Морози в Україні
Техніка
Електроенергія
Аляска
Армія США
M142 HIMARS