Армія США провела випробування систем HIMARS в екстремальних умовах Арктики під час навчань на Алясці
Київ • УНН
Армія США успішно випробувала HIMARS в Арктиці, попри замерзання компонентів. Це підтвердило здатність вести точний вогонь у суворих умовах.
Військовослужбовці 17-ї польової артилерійської бригади успішно виконали завдання з нанесення точних ударів на велику дальність у межах навчань Об'єднаного тихоокеанського багатонаціонального центру готовності. Операція була спрямована на перевірку боєздатності ракетних систем в умовах наднизьких температур та складної логістики арктичного регіону. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
Під час виконання місії арктичні температури спричинили замерзання ключових компонентів пускових установок HIMARS, що ставило під загрозу дотримання оперативних графіків. Завдяки тісній координації з 11-ю повітряно-десантною дивізією та фахівцями технічної підтримки, підрозділам вдалося забезпечити необхідний температурний режим для стабільної роботи електроніки та механізмів.
Це випробовує нашу здатність проектувати силу в суворих умовах, змушуючи нас стикатися та вирішувати складні проблеми, які ми просто не можемо змоделювати на нашій базі
Військові відпрацювали тактику швидкого розгортання та відходу з позицій, що є критично важливим для виживання артилерійських розрахунків у сучасному високотехнологічному конфлікті.
Стратегічне значення арктичної підготовки
Навчання підтвердили здатність американських сил вести точний вогонь на великі відстані, незважаючи на суворий клімат, який суттєво впливає на витривалість особового складу та надійність техніки.
Армія США розглядає Арктику як стратегічно важливий регіон, де мобільність і можливість швидкого реагування мають вирішальне значення для стримування потенційних загроз. Інтеграція важкої артилерії з аеромобільними підрозділами дозволяє відшліфувати взаємодію військ у середовищі, де обмежена інфраструктура вимагає максимальної автономності та гнучкості від кожного солдата.
