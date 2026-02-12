У НАТО впевнені у здатності одночасно захищати східний фланг і Арктику

НАТО поглиблює увагу до Арктичного регіону, не зменшуючи безпеку східного флангу, маючи достатні ресурси для реагування на загрози з усіх напрямків. Це відповідь на зростання військової присутності РФ та Китаю, а також зміцнює загальну безпекову архітектуру Альянсу.