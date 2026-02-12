У НАТО впевнені у здатності одночасно захищати східний фланг і Арктику
Київ • УНН
НАТО поглиблює увагу до Арктичного регіону, не зменшуючи безпеку східного флангу, маючи достатні ресурси для реагування на загрози з усіх напрямків. Це відповідь на зростання військової присутності РФ та Китаю, а також зміцнює загальну безпекову архітектуру Альянсу.
Поглиблення уваги НАТО до Арктичного регіону не відбуватиметься коштом безпеки східного флангу Альянсу, оскільки організація має достатні ресурси та можливості для комплексного реагування на загрози з усіх напрямків. Про це повідомив Генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони союзників, передає УНН.
Деталі
За словами Генерального секретаря Альянсу, НАТО дотримується 360-градусного підходу до безпеки, що передбачає одночасний захист усіх ділянок території союзників. Він наголосив, що посилення активності в Арктиці є необхідною відповіддю на зміну безпекового середовища, зокрема з огляду на зростання військової присутності росії та посилення інтересу Китаю до регіону.
НАТО настільки сильне, що здатне реагувати на загрози з усіх напрямків одночасно. Ми маємо 360-градусний підхід до безпеки і повинні захищати кожен сантиметр території Альянсу
Рютте підкреслив, що водночас НАТО продовжує зміцнювати східний фланг. Альянс уважно реагує на інциденти та загрози, зокрема порушення повітряного простору, активність безпілотників і ракетні інциденти поблизу кордонів країн-членів. Окрема увага приділяється безпеці Балтійського регіону, захисту підводних кабелів та іншої критичної інфраструктури.
Він зазначив, що ініціативи на кшталт посилення присутності в Арктиці не є альтернативою східному напряму, а доповнюють загальну оборонну архітектуру НАТО. Альянс, за його словами, має достатній військовий, технологічний і координаційний потенціал, щоб реагувати на кілька викликів одночасно.
Генсек також наголосив, що нові безпекові формати та навчання в Арктичному регіоні, за участі країн Півночі та Північної Америки, спрямовані на забезпечення стабільності всієї зони відповідальності НАТО. Це, за його словами, зміцнює не лише північний напрямок, а й загальну безпеку Альянсу.
Таким чином, у НАТО переконані, що посилення ролі Арктики в оборонному плануванні не послаблює, а навпаки доповнює зусилля із захисту східного флангу та інших стратегічно важливих регіонів.
Нагадаємо
Сьогодні, 12 лютого, міністри оборони країн НАТО зустрічаються для обговорення реалізації рішень саміту в Гаазі, включаючи нарощування оборонних витрат та розвиток оборонно-промислової бази. Ключовою темою стане також подальша підтримка України на тлі російської агресії.