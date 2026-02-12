$43.030.06
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 10686 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 39838 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 32897 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 45614 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 36568 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 31097 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 27178 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 49271 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 20242 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
У НАТО впевнені у здатності одночасно захищати східний фланг і Арктику

Київ • УНН

 • 100 перегляди

НАТО поглиблює увагу до Арктичного регіону, не зменшуючи безпеку східного флангу, маючи достатні ресурси для реагування на загрози з усіх напрямків. Це відповідь на зростання військової присутності РФ та Китаю, а також зміцнює загальну безпекову архітектуру Альянсу.

У НАТО впевнені у здатності одночасно захищати східний фланг і Арктику

Поглиблення уваги НАТО до Арктичного регіону не відбуватиметься коштом безпеки східного флангу Альянсу, оскільки організація має достатні ресурси та можливості для комплексного реагування на загрози з усіх напрямків. Про це повідомив Генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони союзників, передає УНН.

Деталі

За словами Генерального секретаря Альянсу, НАТО дотримується 360-градусного підходу до безпеки, що передбачає одночасний захист усіх ділянок території союзників. Він наголосив, що посилення активності в Арктиці є необхідною відповіддю на зміну безпекового середовища, зокрема з огляду на зростання військової присутності росії та посилення інтересу Китаю до регіону.

У НАТО занепокоєні зростаючим інтересом Китаю до Арктики11.02.26, 19:17 • 3488 переглядiв

НАТО настільки сильне, що здатне реагувати на загрози з усіх напрямків одночасно. Ми маємо 360-градусний підхід до безпеки і повинні захищати кожен сантиметр території Альянсу

– заявив Марк Рютте.

Рютте підкреслив, що водночас НАТО продовжує зміцнювати східний фланг. Альянс уважно реагує на інциденти та загрози, зокрема порушення повітряного простору, активність безпілотників і ракетні інциденти поблизу кордонів країн-членів. Окрема увага приділяється безпеці Балтійського регіону, захисту підводних кабелів та іншої критичної інфраструктури.

Він зазначив, що ініціативи на кшталт посилення присутності в Арктиці не є альтернативою східному напряму, а доповнюють загальну оборонну архітектуру НАТО. Альянс, за його словами, має достатній військовий, технологічний і координаційний потенціал, щоб реагувати на кілька викликів одночасно.

Генсек також наголосив, що нові безпекові формати та навчання в Арктичному регіоні, за участі країн Півночі та Північної Америки, спрямовані на забезпечення стабільності всієї зони відповідальності НАТО. Це, за його словами, зміцнює не лише північний напрямок, а й загальну безпеку Альянсу.

Таким чином, у НАТО переконані, що посилення ролі Арктики в оборонному плануванні не послаблює, а навпаки доповнює зусилля із захисту східного флангу та інших стратегічно важливих регіонів.

Нагадаємо

Сьогодні, 12 лютого, міністри оборони країн НАТО зустрічаються для обговорення реалізації рішень саміту в Гаазі, включаючи нарощування оборонних витрат та розвиток оборонно-промислової бази. Ключовою темою стане також подальша підтримка України на тлі російської агресії.

Андрій Тимощенков

