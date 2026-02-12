НАТО готує посилення оборони Альянсу та подальшу підтримку України - Рютте

$43.030.06
51.210.04
ukenru
09:16 • 1312 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 14523 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 22877 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 35899 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 28848 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 27259 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 24581 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 38914 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 19966 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 22239 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Одесу: є поранений, пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр11 лютого, 23:33 • 11787 перегляди
Київ під атакою балістичних ракет, у місті лунають вибухи12 лютого, 00:39 • 20844 перегляди
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 16865 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW04:02 • 13948 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 6554 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 38919 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 33568 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 35199 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 45085 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 57246 перегляди
Актуальнi люди
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 1928 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 18017 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 20259 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 21268 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 22914 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Х-59

НАТО готує посилення оборони Альянсу та подальшу підтримку України - Рютте

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться для обговорення реалізації рішень саміту в Гаазі, включаючи нарощування оборонних витрат та розвиток оборонно-промислової бази. Ключовою темою стане також подальша підтримка України на тлі російської агресії.

НАТО готує посилення оборони Альянсу та подальшу підтримку України - Рютте

Міністри оборони країн НАТО під час чергової зустрічі обговорять реалізацію рішень, ухвалених на саміті в Гаазі, зокрема нарощування оборонних витрат, розвиток оборонно-промислової бази та подальшу підтримку України на тлі триваючої російської агресії. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, передає УНН.

Деталі

За його словами, ключовою темою стане практична імплементація домовленостей щодо збільшення оборонних витрат Канади та європейських союзників, а також забезпечення того, щоб оборонна промисловість країн НАТО могла виробляти необхідні обсяги озброєння і техніки для стримування та захисту.

Окремий блок дискусій буде присвячений Україні. Рютте нагадав, що Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки у сфері протиповітряної оборони на суму 500 млн фунтів стерлінгів, у тому числі в межах багатосторонніх механізмів допомоги.

Він наголосив, що, попри стійкість українських Сил оборони, країна продовжує зазнавати ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, тому військова допомога залишається життєво необхідною.

Генсек НАТО підкреслив, що загальна картина свідчить про суттєве посилення ролі Європи та Канади в обороні Альянсу: країни збільшують видатки на оборону на мільярди, інвестують у власну оборонну промисловість та паралельно підтримують Україну. За його словами, під час зустрічі міністри також підсумують вже зроблене та окреслять подальші кроки на шляху до наступного саміту.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримала майже всю військову допомогу від Альянсу. Підтримка партнерів є критично важливою для України.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Марк Рютте
НАТО
Канада
Велика Британія
Україна