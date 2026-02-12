НАТО готує посилення оборони Альянсу та подальшу підтримку України - Рютте
Київ • УНН
Міністри оборони країн НАТО зустрінуться для обговорення реалізації рішень саміту в Гаазі, включаючи нарощування оборонних витрат та розвиток оборонно-промислової бази. Ключовою темою стане також подальша підтримка України на тлі російської агресії.
Міністри оборони країн НАТО під час чергової зустрічі обговорять реалізацію рішень, ухвалених на саміті в Гаазі, зокрема нарощування оборонних витрат, розвиток оборонно-промислової бази та подальшу підтримку України на тлі триваючої російської агресії. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, передає УНН.
Деталі
За його словами, ключовою темою стане практична імплементація домовленостей щодо збільшення оборонних витрат Канади та європейських союзників, а також забезпечення того, щоб оборонна промисловість країн НАТО могла виробляти необхідні обсяги озброєння і техніки для стримування та захисту.
Окремий блок дискусій буде присвячений Україні. Рютте нагадав, що Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки у сфері протиповітряної оборони на суму 500 млн фунтів стерлінгів, у тому числі в межах багатосторонніх механізмів допомоги.
Він наголосив, що, попри стійкість українських Сил оборони, країна продовжує зазнавати ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, тому військова допомога залишається життєво необхідною.
Генсек НАТО підкреслив, що загальна картина свідчить про суттєве посилення ролі Європи та Канади в обороні Альянсу: країни збільшують видатки на оборону на мільярди, інвестують у власну оборонну промисловість та паралельно підтримують Україну. За його словами, під час зустрічі міністри також підсумують вже зроблене та окреслять подальші кроки на шляху до наступного саміту.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна отримала майже всю військову допомогу від Альянсу. Підтримка партнерів є критично важливою для України.