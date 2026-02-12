НАТО готовит усиление обороны Альянса и дальнейшую поддержку Украины - Рютте

$43.030.06
09:16
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Ночная атака на Одессу: есть раненый, поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр11 февраля, 23:33 • 11789 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы12 февраля, 00:39 • 20845 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo12 февраля, 02:12 • 16866 просмотра
Путин подчиняет Росгвардию и МЧС начальнику Генштаба Герасимову - ISW04:02 • 13949 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS08:19 • 6554 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 39255 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 33892 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 35516 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 45394 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 57561 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 2240 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 18191 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 20431 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 21434 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 23066 просмотра
НАТО готовит усиление обороны Альянса и дальнейшую поддержку Украины - Рютте

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Министры обороны стран НАТО встретятся для обсуждения реализации решений саммита в Гааге, включая наращивание оборонных расходов и развитие оборонно-промышленной базы. Ключевой темой станет также дальнейшая поддержка Украины на фоне российской агрессии.

НАТО готовит усиление обороны Альянса и дальнейшую поддержку Украины - Рютте

Министры обороны стран НАТО в ходе очередной встречи обсудят реализацию решений, принятых на саммите в Гааге, в частности наращивание оборонных расходов, развитие оборонно-промышленной базы и дальнейшую поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны Альянса, передает УНН.

Детали

По его словам, ключевой темой станет практическая имплементация договоренностей по увеличению оборонных расходов Канады и европейских союзников, а также обеспечение того, чтобы оборонная промышленность стран НАТО могла производить необходимые объемы вооружения и техники для сдерживания и защиты.

Отдельный блок дискуссий будет посвящен Украине. Рютте напомнил, что Великобритания объявила о новом пакете поддержки в сфере противовоздушной обороны на сумму 500 млн фунтов стерлингов, в том числе в рамках многосторонних механизмов помощи.

Он подчеркнул, что, несмотря на стойкость украинских Сил обороны, страна продолжает подвергаться ракетным ударам по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому военная помощь остается жизненно необходимой.

Генсек НАТО подчеркнул, что общая картина свидетельствует о существенном усилении роли Европы и Канады в обороне Альянса: страны увеличивают расходы на оборону на миллиарды, инвестируют в собственную оборонную промышленность и параллельно поддерживают Украину. По его словам, во время встречи министры также подытожат уже сделанное и наметят дальнейшие шаги на пути к следующему саммиту.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получила почти всю военную помощь от Альянса. Поддержка партнеров критически важна для Украины.

Андрей Тимощенков

