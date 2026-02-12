НАТО готовит усиление обороны Альянса и дальнейшую поддержку Украины - Рютте
Киев • УНН
Министры обороны стран НАТО в ходе очередной встречи обсудят реализацию решений, принятых на саммите в Гааге, в частности наращивание оборонных расходов, развитие оборонно-промышленной базы и дальнейшую поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны Альянса, передает УНН.
Детали
По его словам, ключевой темой станет практическая имплементация договоренностей по увеличению оборонных расходов Канады и европейских союзников, а также обеспечение того, чтобы оборонная промышленность стран НАТО могла производить необходимые объемы вооружения и техники для сдерживания и защиты.
Отдельный блок дискуссий будет посвящен Украине. Рютте напомнил, что Великобритания объявила о новом пакете поддержки в сфере противовоздушной обороны на сумму 500 млн фунтов стерлингов, в том числе в рамках многосторонних механизмов помощи.
Он подчеркнул, что, несмотря на стойкость украинских Сил обороны, страна продолжает подвергаться ракетным ударам по гражданской и критической инфраструктуре, поэтому военная помощь остается жизненно необходимой.
Генсек НАТО подчеркнул, что общая картина свидетельствует о существенном усилении роли Европы и Канады в обороне Альянса: страны увеличивают расходы на оборону на миллиарды, инвестируют в собственную оборонную промышленность и параллельно поддерживают Украину. По его словам, во время встречи министры также подытожат уже сделанное и наметят дальнейшие шаги на пути к следующему саммиту.
Напомним
