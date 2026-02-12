В НАТО уверены в способности одновременно защищать восточный фланг и Арктику

НАТО углубляет внимание к Арктическому региону, не уменьшая безопасность восточного фланга, имея достаточные ресурсы для реагирования на угрозы со всех направлений. Это ответ на рост военного присутствия РФ и Китая, а также укрепляет общую архитектуру безопасности Альянса.