В НАТО уверены в способности одновременно защищать восточный фланг и Арктику
Киев • УНН
НАТО углубляет внимание к Арктическому региону, не уменьшая безопасность восточного фланга, имея достаточные ресурсы для реагирования на угрозы со всех направлений. Это ответ на рост военного присутствия РФ и Китая, а также укрепляет общую архитектуру безопасности Альянса.
Углубление внимания НАТО к Арктическому региону не произойдет за счет безопасности восточного фланга Альянса, поскольку организация имеет достаточные ресурсы и возможности для комплексного реагирования на угрозы со всех направлений. Об этом сообщил Генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга накануне встречи министров обороны союзников, передает УНН.
Детали
По словам Генерального секретаря Альянса, НАТО придерживается 360-градусного подхода к безопасности, что предусматривает одновременную защиту всех участков территории союзников. Он подчеркнул, что усиление активности в Арктике является необходимым ответом на изменение среды безопасности, в частности, учитывая рост военного присутствия России и усиление интереса Китая к региону.
НАТО настолько сильно, что способно реагировать на угрозы со всех направлений одновременно. Мы имеем 360-градусный подход к безопасности и должны защищать каждый сантиметр территории Альянса
Рютте подчеркнул, что в то же время НАТО продолжает укреплять восточный фланг. Альянс внимательно реагирует на инциденты и угрозы, в частности, нарушения воздушного пространства, активность беспилотников и ракетные инциденты вблизи границ стран-членов. Отдельное внимание уделяется безопасности Балтийского региона, защите подводных кабелей и другой критической инфраструктуры.
Он отметил, что инициативы вроде усиления присутствия в Арктике не являются альтернативой восточному направлению, а дополняют общую оборонную архитектуру НАТО. Альянс, по его словам, имеет достаточный военный, технологический и координационный потенциал, чтобы реагировать на несколько вызовов одновременно.
Генсек также подчеркнул, что новые форматы безопасности и учения в Арктическом регионе с участием стран Севера и Северной Америки направлены на обеспечение стабильности всей зоны ответственности НАТО. Это, по его словам, укрепляет не только северное направление, но и общую безопасность Альянса.
Таким образом, в НАТО убеждены, что усиление роли Арктики в оборонном планировании не ослабляет, а наоборот дополняет усилия по защите восточного фланга и других стратегически важных регионов.
Напомним
Сегодня, 12 февраля, министры обороны стран НАТО встречаются для обсуждения реализации решений саммита в Гааге, включая наращивание оборонных расходов и развитие оборонно-промышленной базы. Ключевой темой станет также дальнейшая поддержка Украины на фоне российской агрессии.