16:28 • 2454 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 7380 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 15201 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 14169 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 18101 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 29559 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23764 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38114 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 38603 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 34071 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
В НАТО обеспокоены растущим интересом Китая к Арктике

Киев • УНН

 • 330 просмотра

НАТО фиксирует усиление активности Китая в Арктике, рассматривая это как долгосрочный вызов безопасности Альянса. Генсек НАТО Марко Рютте призвал усиливать защиту этого стратегически важного региона.

В НАТО обеспокоены растущим интересом Китая к Арктике

В НАТО фиксируют постепенное усиление активности Китая в Арктическом регионе и рассматривают это как потенциальный долгосрочный вызов для безопасности Альянса на фоне роста геостратегического значения Крайнего Севера. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, хотя Китай не является арктическим государством и не имеет прямого выхода к региону, Пекин постепенно наращивает свое присутствие и интерес к Арктике. Это связано, в частности, с открытием новых морских путей из-за таяния льдов и ростом экономической и военно-стратегической важности региона.

Генсек НАТО отметил, что не может раскрывать детали разведывательных данных, однако призвал ориентироваться на объективные факты. Он напомнил, что семь стран, непосредственно граничащих с Арктикой, являются членами НАТО, тогда как Россия, которая также присутствует в регионе, в Альянс не входит.

Рютте подчеркнул, что Альянс оценивает риск дальнейшего роста активности Китая в Арктике как реальный и считает необходимым усиливать защиту этого стратегически важного региона. По его словам, Арктика является частью территории НАТО, а значит ее безопасность непосредственно влияет на безопасность всего Альянса.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины формируются как многоуровневая система, которая заработает после мирного соглашения. Ключевыми элементами являются ВСУ, международная коалиция поддержки и участие США.

Андрей Тимощенков

