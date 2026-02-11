В НАТО обеспокоены растущим интересом Китая к Арктике

В НАТО фиксируют постепенное усиление активности Китая в Арктическом регионе и рассматривают это как потенциальный долгосрочный вызов для безопасности Альянса на фоне роста геостратегического значения Крайнего Севера. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марко Рютте, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, хотя Китай не является арктическим государством и не имеет прямого выхода к региону, Пекин постепенно наращивает свое присутствие и интерес к Арктике. Это связано, в частности, с открытием новых морских путей из-за таяния льдов и ростом экономической и военно-стратегической важности региона.

Генсек НАТО отметил, что не может раскрывать детали разведывательных данных, однако призвал ориентироваться на объективные факты. Он напомнил, что семь стран, непосредственно граничащих с Арктикой, являются членами НАТО, тогда как Россия, которая также присутствует в регионе, в Альянс не входит.

Рютте подчеркнул, что Альянс оценивает риск дальнейшего роста активности Китая в Арктике как реальный и считает необходимым усиливать защиту этого стратегически важного региона. По его словам, Арктика является частью территории НАТО, а значит ее безопасность непосредственно влияет на безопасность всего Альянса.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины формируются как многоуровневая система, которая заработает после мирного соглашения. Ключевыми элементами являются ВСУ, международная коалиция поддержки и участие США.