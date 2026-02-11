Гарантії безпеки для України можливі лише після мирної угоди - генсек НАТО

Безпекові гарантії для України формуються як багаторівнева система, ключовим елементом якої залишатимуться Збройні сили України, однак їх реалізація можлива лише після досягнення мирної угоди або тривалого припинення вогню. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання журналіста щодо довіри до можливих гарантій безпеки з боку США та ролі президента Дональда Трампа, передає УНН.

За словами Рютте, за останні шість місяців було досягнуто значного прогресу саме у питанні безпекових гарантій для України. Він окреслив три ключові складові цієї системи. Першою і найважливішою є українські збройні сили, які, за його словами, стануть першою лінією оборони України після можливого мирного врегулювання.

Другою складовою він назвав міжнародну коаліцію підтримки України, яку очолюють Франція та Велика Британія. У межах цієї коаліції союзники та партнери обговорюють, як колективно підтримувати Україну після завершення бойових дій або встановлення довготривалого режиму припинення вогню.

Третім елементом Рютте назвав участь Сполучених Штатів. Він нагадав, що у серпні минулого року американський президент заявив про готовність США долучитися до гарантування безпеки України, і відтоді ці зобов’язання детально опрацьовувалися протягом кількох місяців. Зокрема, це питання обговорювалося на зустрічі в Парижі у грудні, в якій Рютте брав участь особисто.

Водночас генсек НАТО наголосив, що жодні гарантії не можуть запрацювати без політичного врегулювання війни. За його словами, наразі головне питання полягає в тому, чи готова росія погодитися на реальні домовленості.

Рютте підкреслив, що зараз під керівництвом американського президента та його команди триває спільна перевірка готовності росії "грати за правилами" у переговорах з Україною. Метою цих зусиль є досягнення такого завершення війни, за якого росія більше ніколи не намагатиметься знову напасти на Україну. Саме для цього, за словами генсека, і потрібні надійні та дієві гарантії безпеки.

