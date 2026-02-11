Гарантии безопасности для Украины возможны только после мирного соглашения - генсек НАТО

Гарантии безопасности для Украины формируются как многоуровневая система, ключевым элементом которой будут оставаться Вооруженные силы Украины, однако их реализация возможна только после достижения мирного соглашения или длительного прекращения огня. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста о доверии к возможным гарантиям безопасности со стороны США и роли президента Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, за последние шесть месяцев был достигнут значительный прогресс именно в вопросе гарантий безопасности для Украины. Он обозначил три ключевые составляющие этой системы. Первой и самой важной являются украинские вооруженные силы, которые, по его словам, станут первой линией обороны Украины после возможного мирного урегулирования.

Второй составляющей он назвал международную коалицию поддержки Украины, которую возглавляют Франция и Великобритания. В рамках этой коалиции союзники и партнеры обсуждают, как коллективно поддерживать Украину после завершения боевых действий или установления долгосрочного режима прекращения огня.

Третьим элементом Рютте назвал участие Соединенных Штатов. Он напомнил, что в августе прошлого года американский президент заявил о готовности США присоединиться к обеспечению безопасности Украины, и с тех пор эти обязательства детально прорабатывались в течение нескольких месяцев. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече в Париже в декабре, в которой Рютте принимал участие лично.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что никакие гарантии не могут заработать без политического урегулирования войны. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, готова ли россия согласиться на реальные договоренности.

Рютте подчеркнул, что сейчас под руководством американского президента и его команды продолжается совместная проверка готовности россии "играть по правилам" в переговорах с Украиной. Целью этих усилий является достижение такого завершения войны, при котором россия больше никогда не попытается снова напасть на Украину. Именно для этого, по словам генсека, и нужны надежные и действенные гарантии безопасности.

