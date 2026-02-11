$43.090.06
ukenru
2570 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 11300 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 11820 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 15953 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27247 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 23120 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37576 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37947 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33454 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32641 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 27246 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 40665 просмотра
Гарантии безопасности для Украины возможны только после мирного соглашения - генсек НАТО

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины формируются как многоуровневая система, которая заработает после мирного соглашения. Ключевыми элементами являются ВСУ, международная коалиция поддержки и участие США.

Гарантии безопасности для Украины возможны только после мирного соглашения - генсек НАТО

Гарантии безопасности для Украины формируются как многоуровневая система, ключевым элементом которой будут оставаться Вооруженные силы Украины, однако их реализация возможна только после достижения мирного соглашения или длительного прекращения огня. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналиста о доверии к возможным гарантиям безопасности со стороны США и роли президента Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, за последние шесть месяцев был достигнут значительный прогресс именно в вопросе гарантий безопасности для Украины. Он обозначил три ключевые составляющие этой системы. Первой и самой важной являются украинские вооруженные силы, которые, по его словам, станут первой линией обороны Украины после возможного мирного урегулирования.

Второй составляющей он назвал международную коалицию поддержки Украины, которую возглавляют Франция и Великобритания. В рамках этой коалиции союзники и партнеры обсуждают, как коллективно поддерживать Украину после завершения боевых действий или установления долгосрочного режима прекращения огня.

Третьим элементом Рютте назвал участие Соединенных Штатов. Он напомнил, что в августе прошлого года американский президент заявил о готовности США присоединиться к обеспечению безопасности Украины, и с тех пор эти обязательства детально прорабатывались в течение нескольких месяцев. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече в Париже в декабре, в которой Рютте принимал участие лично.

В то же время генсек НАТО подчеркнул, что никакие гарантии не могут заработать без политического урегулирования войны. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, готова ли россия согласиться на реальные договоренности.

Рютте подчеркнул, что сейчас под руководством американского президента и его команды продолжается совместная проверка готовности россии "играть по правилам" в переговорах с Украиной. Целью этих усилий является достижение такого завершения войны, при котором россия больше никогда не попытается снова напасть на Украину. Именно для этого, по словам генсека, и нужны надежные и действенные гарантии безопасности.

Напомним

НАТО объявило о запуске инициативы Arctic Century для объединения военных активностей в Крайнем Севере. Это усилит сдерживание на фоне роста военной активности России и интереса Китая.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Украина