У НАТО занепокоєні зростаючим інтересом Китаю до Арктики

У НАТО фіксують поступове посилення активності Китаю в Арктичному регіоні та розглядають це як потенційний довгостроковий виклик для безпеки Альянсу на тлі зростання геостратегічного значення Крайньої Півночі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте, передає УНН.

Деталі

За словами Рютте, хоча Китай не є арктичною державою і не має прямого виходу до регіону, Пекін поступово нарощує свою присутність та інтерес до Арктики. Це пов’язано, зокрема, з відкриттям нових морських шляхів через танення льодів та зростанням економічної і військово-стратегічної важливості регіону.

Генсек НАТО зазначив, що не може розкривати деталі розвідувальних даних, однак закликав орієнтуватися на об’єктивні факти. Він нагадав, що сім країн, які безпосередньо межують з Арктикою, є членами НАТО, тоді як росія, яка також присутня в регіоні, до Альянсу не входить.

Рютте підкреслив, що Альянс оцінює ризик подальшого зростання активності Китаю в Арктиці як реальний і вважає необхідним посилювати захист цього стратегічно важливого регіону. За його словами, Арктика є частиною території НАТО, а отже її безпека безпосередньо впливає на безпеку всього Альянсу.

Нагадаємо

