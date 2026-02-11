$43.090.06
16:28
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 41798 перегляди
У НАТО занепокоєні зростаючим інтересом Китаю до Арктики

Київ • УНН

 • 26 перегляди

НАТО фіксує посилення активності Китаю в Арктиці, розглядаючи це як довгостроковий виклик безпеці Альянсу. Генсек НАТО Марко Рютте закликав посилювати захист цього стратегічно важливого регіону.

У НАТО занепокоєні зростаючим інтересом Китаю до Арктики

У НАТО фіксують поступове посилення активності Китаю в Арктичному регіоні та розглядають це як потенційний довгостроковий виклик для безпеки Альянсу на тлі зростання геостратегічного значення Крайньої Півночі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марко Рютте, передає УНН.

Деталі

За словами Рютте, хоча Китай не є арктичною державою і не має прямого виходу до регіону, Пекін поступово нарощує свою присутність та інтерес до Арктики. Це пов’язано, зокрема, з відкриттям нових морських шляхів через танення льодів та зростанням економічної і військово-стратегічної важливості регіону.

Генсек НАТО зазначив, що не може розкривати деталі розвідувальних даних, однак закликав орієнтуватися на об’єктивні факти. Він нагадав, що сім країн, які безпосередньо межують з Арктикою, є членами НАТО, тоді як росія, яка також присутня в регіоні, до Альянсу не входить.

Рютте підкреслив, що Альянс оцінює ризик подальшого зростання активності Китаю в Арктиці як реальний і вважає необхідним посилювати захист цього стратегічно важливого регіону. За його словами, Арктика є частиною території НАТО, а отже її безпека безпосередньо впливає на безпеку всього Альянсу.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що безпекові гарантії для України формуються як багаторівнева система, яка запрацює після мирної угоди. Ключовими елементами є ЗСУ, міжнародна коаліція підтримки та участь США.

Андрій Тимощенков

